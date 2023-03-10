Cumhurbaşkanı imzaladı! Listedeki kişilere düşük faizli 250.000 TL kredi verilecek! Vade süresi iştah kabarttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuruya göre Hayata Dönüş Kredisi kapsamında esnaf vatandaşlara uygun faizlerle kredi desteği sağlanacak. Peki şartlar ne olacak? Ödemeler nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
HAYATA DÖNÜŞ KREDİSİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuruya göre deprem bölgesinde olan esnaf ve sanatkar depremzede vatandaşlara Hayata Dönüş Kredisi verilecek. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep Islahiye ve Nurdağı ilçelerindeki esnaf ve sanatkarlar bu ödemelerden faydalanacak. Deprem bölgesinde yer alan ve faaliyetlerini durdurmak zorunda olan depremzede vatandaşların sermayelerinin sağlanması için oluşturulan kredi desteği 250 bin TL'ye kadar ve bir sene ödemesiz, 60 ay vadeli şekilde verilecek. Faiz oranları yüzde 7.5 olarak belirlenecek ve kredi tutarlarının yarısı Hazine ve Maiye Bakanlığı tarafından karşılanacak.
Ödemeler 1,3,6 ay taksitli olarak yapılacak. Kredi kampanyasından faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkarların 6 Şubat tarihinden önce vergi kayıtlarının olması gerekiyor. Ödemesi dönem içinde olan faiz tutarları ödemelerin başladığı sene içinde taksitlere eklenecek. Deprem İşyeri Alım ya da Destek Kredisi kullanan depremzede vatandaşlar kredi kampanyasından faydalanamayacak. Esnaflık faaliyet şartları kontrol edecek ve deprem felaketinden sonra faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan esnaflar krediden faydalanacak. Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve sicil kaydı olan şahıs firmaları da krediden faydalanabilecek. Hayata Dönüş Kredisi kampanyası 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek.