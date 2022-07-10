GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 17:40

Cumhurbaşkanı imzasıyla 5 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atama kararıyla 5 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı.

GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 17:40
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Cumhurbaşkanı imzasıyla 5 üniversiteye yeni rektör atandı


Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre 5 üniversitede rektör atamasının yapıldığı öğrenildi. Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda hangi üniversiteye hangi rektörün atandığı bilgileri de ayrıca paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı imzaladı: 5 üniversiteye yeni rektör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Resmi, Gazete'nin 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü yayımlanan atama kararlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşına bir karar yer verildi. Yeni karara göre 5 üniversiteye yeni rektör ataması yapılırken,ü üniversitelerin ve yeni rektörlerin isimleri hakkında detaylar da kamuoyu ile paylaşıldı.

Yayımlanan kararnameye göre ise;



Maltepe Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Edibe Sözen,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Kamil Çolak,

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz,

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Akın Levent,

Sakarya Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Hamza Al atandı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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