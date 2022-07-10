Cumhurbaşkanı imzasıyla 5 üniversiteye yeni rektör atandı







Cumhurbaşkanı imzaladı: 5 üniversiteye yeni rektör





Yayımlanan kararnameye göre ise;







Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre 5 üniversitede rektör atamasının yapıldığı öğrenildi. Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda hangi üniversiteye hangi rektörün atandığı bilgileri de ayrıca paylaşıldı.Resmi, Gazete'nin 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü yayımlanan atama kararlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşına bir karar yer verildi. Yeni karara göre 5 üniversiteye yeni rektör ataması yapılırken,ü üniversitelerin ve yeni rektörlerin isimleri hakkında detaylar da kamuoyu ile paylaşıldı.Maltepe Üniversitesi rektörlüğüneEskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörlüğüneRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi rektörlüğüneProf. Dr. Akın Levent, Sakarya Üniversitesi rektörlüğüneatandı.