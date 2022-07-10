Cumhurbaşkanı imzasıyla 5 üniversiteye yeni rektör atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre 5 üniversitede rektör atamasının yapıldığı öğrenildi. Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda hangi üniversiteye hangi rektörün atandığı bilgileri de ayrıca paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı imzaladı: 5 üniversiteye yeni rektör
Yayımlanan kararnameye göre ise;
Maltepe Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Edibe Sözen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Kamil Çolak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Akın Levent, Sakarya Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Hamza Al atandı.