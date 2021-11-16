Cumhurbaşkanı imzasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 1271 kişi atandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine atama yapılmasıyla ilgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla onaylandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 'Atama Kararnamesi' ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesi içerisinde vergi başmüfettişliği ve vergi müfettişliği'nin yanı sıra vergi müfettişliği yardımcılığı kadrolarına yeni atanan kişilere görevler verildi.Yeni atamalarla birlikte açık pozisyon bulunan vergi başmüfettişliklerinde toplam 976 vergi müfettişi görev alırken vergi müfettişlikleri kadrosu için gerçekleştirilen yeterlilik sınavında başarılı olan toplam 295 vergi müfettiş yardımcısının da atamaları yapılarak onlara yeni görevleri bildirildi.