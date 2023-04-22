Cumhurbaşkanı imzayı attı! Asgari ücretlilere müjde geldi: 7500 TL alacaklar!

















Bayramın sadece bir gün öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından asgari ücretli çalışanlara 7.500 TL yardım müjdesi geldi. Son başvuru tarihi bugün ve yarın olarak belirlenmiş olup, asgari ücretliler e-devlet üzerinden PTT aracılığıyla ödemelerini alabilirler. Ancak son günler olması nedeniyle, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6 ve 8 ile biten asgari ücretlilerin acele etmesi gerekmektedir. Bayram öncesi son fırsatı kaçırmamak için hızlı davranarak başvurularını tamamlamaları önemlidir. Kimlerin devletten bayram yardımı alabileceği ve şartlar, e-devlet üzerinden öğrenilebilir. Bu beklenmedik destek, asgari ücretlilere bayramlarını daha rahat ve huzurlu geçirmeleri için bir fırsat sunuyor.Asgari ücretle çalışanlara yönelik devlet tarafından açıklanan yeni destek paketi, bayramı daha rahat geçirmelerine yardımcı olacak. Başvuru yapacak olanlara PTT üzerinden 7.500 TL'ye varan yardım ödemesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan bu yardım, başvuru yapmayanlar için ise e-devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle başvuru formunu doldurarak tamamlanabilecek. Başvuru işlemlerinin tamamlanması ve T.C. kimlik kartı ile PTT şubelerine gidilmesi için son gün yarın, arife günü mesai bitimine kadar belirlenmiştir. Bu yardım, milyonlarca asgari ücretliye umut ve destek olacak, çünkü bayram ihtiyaçlarını karşılamak için ek bir kaynak sağlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen aile yardımının bayram öncesinde PTT aracılığıyla 7.500 TL olarak ödenmesi, asgari ücretliler tarafından sevinçle karşılandı. Başvurusu onaylanan veya düzenli ödeme alan asgari ücretliler, T.C. kimlik kartlarıyla birlikte PTT şubelerine giderek yardım parasını yarın mesai bitimine kadar alabilecekler.