Cumhurbaşkanı imzayı attı: Depremzedelere tamamen ücretsiz oldu! Tek kuruş ödemeyecekler













Depremzedeler için devletin kurum ve kuruluşlarında karşılıksız konaklama kararı sonunda Resmi Gazete'de kamuoyuna bildirildi. Tüm Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremden etkilenen vatandaşların devlet kurumları ve kuruluşlarında ücretsiz konaklama haklarına dair karar verildi. Bahsi geçen karar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanının imzasıyla 23 Şubat 2023 Perşembe günü yayımlandı.Ülkemiz 6 Şubat'ta gerçekleşen dehşet şiddetteki ve milyonlarca vatandaşın etkilendiği depremin ardından iyileşmeye çalışıyor. 40 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği ve tarihin en büyük felaketlerinden biri olarak anılan bu deprem sonrası, afetzedelerin kamusal kurumlarda ücretsiz konaklamaları sağlanıyor. Depremzedelerin kamu kurum ve kuruluşlarında konaklamasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bahsi geçen karara ilişkin resmi gazete haberi şu şekilde;