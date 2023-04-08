Cumhurbaşkanı imzayı attı! Kişi başı 250.000 TL destek verilecek: Şartları peşi sıra sıraladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalar yaptı ve ardı ardına müjdeler verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerin desteklenmesi amacıyla kişi başına 250 bin lira tutarında kredi verileceğini açıkladı. Ayrıca, tarımsal kobilerin de destekleneceğini ve bu alanda önemli adımlar atılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında tarım sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
Tarımsal kobilerin desteklenmesi, tarım sektöründeki küçük ölçekli işletmelerin de gelişmesine yardımcı olacaktır. Bu sayede, tarım sektörü daha verimli hale gelecek ve ülkemiz gıda ihtiyacını karşılama konusunda daha da güçlenecektir. Bu desteklerin yanı sıra, çiftçilerimiz için tarım sigortası gibi önemli adımlar da atılmaktadır. Böylece, doğal afetler ve diğer risk faktörlerine karşı çiftçilerimiz koruma altına alınacak ve ürün kayıplarının önüne geçilecektir. Türkiye'nin tarım sektörüne yönelik bu tür adımlarının devam edeceği ve sektörün sürdürülebilirliği için çalışmaların devam edeceği belirtilmektedir.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ SIRALADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında devletin tüm olanaklarını seferber ederek çiftçilere destek olacaklarını ve çiftçilerin daha da güçlenmelerini hedeflediklerini belirtti. İlk olarak, çiftçilere yönelik destek kredisi uygulamasının müjdesini veren Erdoğan, kişi başına 250 bin lira kredi verileceğini ve faiz oranının yüzde 9.75 olduğunu, geri ödeme süresinin de 36 ay olduğunu söyledi. İkinci olarak ise Tarımsal KOBİ projesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu projenin çiftçilere işletme desteği sağlayacağını ve üretimlerini daha verimli hale getirmelerine yardımcı olacaklarını ifade etti.
İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Toprağımıza sahip çıkarak çiftçilerimize destek olmanın çabası içindeyiz. Toprak, halen hayat kaynağı olarak önemini korumaktadır. Çiftçilerimize ve toprağımıza sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Çiftçiyi ihmal eden, geleceğini de ihmal etmiş demektir. Türkiye olarak yürüttüğümüz tahıl sevkiyatı, çiftçilerimize verdiğimiz desteklerin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle tahıl sevkiyatının durması, dünya çapında açlık tehlikesini ortaya çıkarmıştır. Tahıl sevkiyatını başlatarak, insanlığı büyük bir krizden kurtarmış olduk. Bu durum, kendi tarım kapasitemizi de göstermiştir. Gübre, ilaç ve yem kullanan çiftçilerimizi, bu ürünleri üreten, satan ve finanse eden kurumları birlikte değerlendiriyoruz. Onları ayrı tutmuyoruz. Politikalarımızı ve uygulamalarımızı, bu büyük ekosistemin tamamını gözeterek oluşturuyoruz. Tarım sektörüne bugüne kadar verdiğimiz destek sayesinde, emeğin boşa gitmediğini görüyoruz. Her alanda hedeflerimizi büyütmeye devam ediyoruz."