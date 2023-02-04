Cumhurbaşkanı imzayı attı: Vatandaşa 250.000 TL destek musluğu açıldı! Şartları tek tek sıraladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarım ekosistemine destek olmak için çiftçi destek kredisi ve tarımsal kobi müjdesini verdi.
EKONOMİ
04 Şubat 2023 - 07:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu! Çiftçiye 2 büyük desteği duyuran Erdoğan, çiftçi destek kredisi ve tarımsal kobi müjdesini verdi. İşte detaylar...
EKONOMİ
04 Şubat 2023 - 07:30
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN TARIM SEKTÖRÜNE İKİ MÜJDE! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli açıklamalarıyla büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerimize destek olmanın gayreti içinde olduklarını ve toprağın asıl hayat kaynağı olarak öneminin halen korunduğunu belirtti. Ayrıca Rusya-Ukrayna krizinin tüm dünyaya açlık tehlikesinin ortaya çıkarmasına karşın, Türkiye olarak yürüttükleri tahıl sevkiyatıyla insanlığa büyük bir krizden kurtardıklarının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçileri tek başına değerlendirmeden, gübre, ilaç ve yem kullanan çiftçi ile üreten, satan, finansmanı sağlayan kurumların birlikte değerlendirildiğini ve devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade etti. Devletin tarım sektörüne verdiği desteklerin boşa gitmediğini gördüklerini de söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerimize verilecek müjdelerin daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bu müjdelerden ilki çiftçi destek kredisi olacak ve kişi başına 250 bin lira verilecek. Faiz yüzdesi ise 9.75 ve 36 aya kadar sürecek. Diğer müjde ise tarımsal kobi olarak belirtildi.
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