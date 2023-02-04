Emekli maaşı alan tüm vatandaşlarımız, 10000 TL’ye kadar devlet destekli ödeme alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanmak istediklerinde, acil ihtiyaçlarını gidermek için kullanabilecekleri kredilerinin onayından sonra, Cumhurbaşkanı tarafından desteklenen ödemeyi 5 dakika içerisinde alabileceklerdir. Aynı şekilde, nakit ihtiyacınız olması durumunda kamu bankaları üzerinden başvurular yaparak nakit kullanacak olan vatandaşlara da aynı gün içinde kredi ödemesi verilecektir. Bu sayede, uygun faiz oranları ile birlikte, hızlı ve etkili bir şekilde ihtiyacınızı giderebileceksiniz.
Kredi
04 Şubat 2023 - 18:00
Cumhurbaşkanı jesti bayram ettirdi: Emeklilere görülmemiş kıyak! Tamı tamına 10.000 TL'yi devlet emeklinin cebine koyacak!
Emekli maaşı alan tüm vatandaşlarımız, 10000 TL’ye kadar devlet destekli ödeme alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanmak istediklerinde, acil ihtiyaçlarını gidermek için kullanabilecekleri kredilerinin onayından sonra, Cumhurbaşkanı tarafından desteklenen ödemeyi 5 dakika içerisinde alabileceklerdir. Aynı şekilde, nakit ihtiyacınız olması durumunda kamu bankaları üzerinden başvurular yaparak nakit kullanacak olan vatandaşlara da aynı gün içinde kredi ödemesi verilecektir. Bu sayede, uygun faiz oranları ile birlikte, hızlı ve etkili bir şekilde ihtiyacınızı giderebileceksiniz.
Kredi
04 Şubat 2023 - 18:00