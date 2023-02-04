Kredi
04 Şubat 2023 - 18:00

Cumhurbaşkanı jesti bayram ettirdi: Emeklilere görülmemiş kıyak! Tamı tamına 10.000 TL'yi devlet emeklinin cebine koyacak!

Emekli maaşı alan tüm vatandaşlarımız, 10000 TL’ye kadar devlet destekli ödeme alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanmak istediklerinde, acil ihtiyaçlarını gidermek için kullanabilecekleri kredilerinin onayından sonra, Cumhurbaşkanı tarafından desteklenen ödemeyi 5 dakika içerisinde alabileceklerdir. Aynı şekilde, nakit ihtiyacınız olması durumunda kamu bankaları üzerinden başvurular yaparak nakit kullanacak olan vatandaşlara da aynı gün içinde kredi ödemesi verilecektir. Bu sayede, uygun faiz oranları ile birlikte, hızlı ve etkili bir şekilde ihtiyacınızı giderebileceksiniz.

Kredi
04 Şubat 2023 - 18:00
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Cumhurbaşkanı jesti bayram ettirdi: Emeklilere görülmemiş kıyak! Tamı tamına 10.000 TL'yi devlet emeklinin cebine koyacak!
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Emekli maaşı alan tüm vatandaşlarımız, 10000 TL’ye kadar devlet destekli ödeme alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanmak istediklerinde, acil ihtiyaçlarını gidermek için kullanabilecekleri kredilerinin onayından sonra, Cumhurbaşkanı tarafından desteklenen ödemeyi 5 dakika içerisinde alabileceklerdir. Aynı şekilde, nakit ihtiyacınız olması durumunda kamu bankaları üzerinden başvurular yaparak nakit kullanacak olan vatandaşlara da aynı gün içinde kredi ödemesi verilecektir. Bu sayede, uygun faiz oranları ile birlikte, hızlı ve etkili bir şekilde ihtiyacınızı giderebileceksiniz.

CUMHURBAŞKANI BUGÜN ÖĞLEN AÇIKLADI! 10 BİN ÜZERİ ÖDEME VERİLECEK! EMEKLİLERE MÜJDE VAR

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz başvurular aracılığıyla, 10000 TL’ye kadar devlet destekli ödeme almanızı sağlayan bu kredi kampanyalarından yararlanacak olan tüm vatandaşlarımıza, 5 dakika içerisinde kredi ödemesi gerçekleştirilecek ve onaylanan kredi tutarı hemen hesaba yatırılacaktır. Acil ihtiyacınız olması durumunda, uygun faiz oranlarıyla birlikte işlemlerinizi gerçekleştirerek, güvenli bir şekilde çok hızlı bir şekilde kredi kullanabileceğiniz kampanyalarımıza katılmak isteyen tüm vatandaşlarımızın yararına, Cumhurbaşkanımızın destekleri ile ödemeler gerçekleştirilecektir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, kamu bankalarının sunduğu hizmetleri kullanarak nakit kullanabilecek olan tüm vatandaşlarımıza, aynı gün içerisinde kredi ödemesi yapılmaktadır.



konut

CUMHURBAŞKANI ÖDEMESİ 

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan kampanyada, nakit ihtiyaçları olan kişilere devlet desteği ile birlikte düşük faiz oranlarından yararlanma şansı sunulmaktadır. En yakın banka şubesine gidilerek de kredi talebinde bulunulabilecek olan bu kampanyalardan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlara Ziraat Bankası tarafından daha yüksek limitlerde kredi verilmektedir. Aynı zamanda, diğer bankadaki borçlarınızı kapatarak kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşların banka müşteri olmaları durumunda, kredi ödemelerinin mobil uygulamalar üzerinden 7/24 hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Sonuçlar için sadece 5 dakika sürmektedir.

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