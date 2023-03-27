Finans
27 Mart 2023 - 11:00

Cumhurbaşkanı jesti erken geldi! 14 Mayıs'tan önce hemen başvurun: 10.000 TL hesaplara yatırılacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim öncesi milyonların yüzünü güldürecek haber geldi. Kamu bankaları müşterilerine en düşük faiz oranları kredi imkanı sundu. Gelir belgesi şartı olmadan yapılacak olan başvurular başladı. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanya detayları...

Finans
27 Mart 2023 - 11:00
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Cumhurbaşkanı jesti erken geldi! 14 Mayıs'tan önce hemen başvurun: 10.000 TL hesaplara yatırılacak!
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Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli kredi seçenekleri sunarken Erdoğan, bayram öncesi duyuruyu yaptı. 10 bin TL'ye kadar yapılacak ödemeler için ödeme kolaylığı sağlanırken 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvuruları başladı. Şubeye gitmeye gerek kalmadan oturduğunuz yerden 10 bin TL'nin sahibi olabilirsiniz.

KAMU BANKASI KREDİ BAŞVURULARI

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından duyurulan ihtiyaç kredisi için öncelikle belirlenen şartlara uygunluk kontrol ediliyor. Kredi kapsamı içerisinde başvuruda bulunmak isteyenler cep telefonlarından SMS göndererek işlemlerini kısa sürede tamamlayabilir. Başvuru sonrası kredi değerlendirilmesi banka tarafından iletilir.



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Gelir belgesi olarak başvuruların yapılacağı krediler için 10 bin TL limit verildi. 36 ay vadeli olarak sunulan kredierin faiz oranları oldukça düşük olurken ödeme kolaylığı sağlanır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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