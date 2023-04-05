Cumhurbaşkanı müjdeyi patlattı! Aracı olanlar çok sevinecek: Dev indirim duyuruldu













Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan önemli bir kararla, zorunlu trafik sigortası konusunda değişiklikler yapıldı. Artık zorunlu trafik sigortası yaptıran araç sahipleri, hasarsızlık indiriminden ve hasar sonrası prim artış oranlarında düzenlemelerden yararlanabilecekler. Bu karar, araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan son kararla birlikte, hasarın giderilmesi ve tazminat ödemesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde yüzde 20'ye kadar indirim uygulanabileceği duyuruldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre, trafik sigortası primlerinde yapılacak indirimler ve tavan fiyatlarında yapılacak artışlar hakkında bilgi verildi. Buna göre, trafik sigortasında hasar giderimi ve tazminat ödemelerinde orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde yüzde 20'ye kadar indirim uygulanabilecek. Ancak tavan fiyatlarında 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 5 artış yapılacağı belirtilirken, mayıs ayının başında da yüzde 2'lik bir tavan fiyat artışı yapılacağı açıklandı. Elektrikli araçlarla ilgili alınan yeni kararın detayları da belli oldu. Zorunlu trafik sigortası primlerinde yüzde 10 indirim yapılacak ancak hasarsızlık indirimi yüzde 50 ile sınırlı olacak. Ayrıca hasar nedeniyle prim artırım oranlarında da düzenleme yapıldı. Karara göre, araçların hasarının giderilmesi ve tazminat ödemesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde yüzde 20'ye kadar indirim uygulanabileceği bildiriliyor. Bu karar, araç sahiplerine büyük bir ekonomik avantaj sağlayacak ve hasarlı araçlarının onarımı için daha düşük maliyetler ödemelerini sağlayacaktır. Aynı zamanda, hasarlı parçaların tamir edilmesi veya yeniden kullanılabilir parçalarla değiştirilmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını ve çevre dostu bir yaklaşımın benimsenmesini teşvik edecektir. Bu karar ayrıca, araç tamiratı işi yapan sektörlerde de olumlu bir etki yaratacaktır. Orijinal yedek parçaların kullanımı zorunluluğundan dolayı, yüksek maliyetler nedeniyle bazı tamir işleri müşteriler için ulaşılamaz hale gelebiliyordu. Ancak, bu yeni kararla birlikte, daha uygun fiyatlı yeniden kullanılabilir parçaların kullanımı sayesinde, müşterilerin daha uygun fiyatlı seçeneklerle karşılaşması beklenmektedir. Bu kararın ayrıca Türkiye'nin otomotiv endüstrisi için de önemli bir adım olduğu söylenebilir. Daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir yaklaşım benimsenmesi, endüstrinin gelecekteki büyümesine olumlu etkiler sağlayacaktır.