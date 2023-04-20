YAŞAM
20 Nisan 2023 - 19:45

Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi! 30 gün boyunca tamamen ücretsiz olacak: Milyonlarca kişi bayram edecek!

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala seçim vaatleri de hız kazandı. Peki Erdoğan tarafından bildirilen bir ay ücretsiz kullanılacak vaat nedir? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
20 Nisan 2023 - 19:45
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Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi! 30 gün boyunca tamamen ücretsiz olacak: Milyonlarca kişi bayram edecek!
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14 Mayıs Genel Seçimi hem vatandaş hem ittifaklar tarafından heyecanla beklenirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşa müjdeli vaatlerini bildirdi. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

1 AY ÜCRETSİZ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim vaatleri ile ilgili açıklamalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram öncesinde vatandaşa doğalgaz müjdesi vereceği konuşuluyor. İddialara göre Erdoğan'ın en büyük seçim kozu Karadeniz doğalgazı olacak ve müjde olarak vatandaşa bildirilecek. 



Doğalgaz Müjdesi Geliyor

Konunun 20 Nisan tarihinde AKP iftar sofrası sonrasında bütün televizyon ekranlarında yapılan yayınla bildirilmesi bekleniyor. Cumhuriyet'in 100. senesinde saat tam 20.23'te Karadeniz doğalgazı ile ilgili açıklamalar yapılacak. Erdoğan'ın doğalgaz müjdesi verdikten sonra bölgedeki evlerde bir ay doğalgazın bedava olacağını söylemesi de iddialar arasında yer alıyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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