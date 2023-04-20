Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi! 30 gün boyunca tamamen ücretsiz olacak: Milyonlarca kişi bayram edecek!

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14 Mayıs Genel Seçimi hem vatandaş hem ittifaklar tarafından heyecanla beklenirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşa müjdeli vaatlerini bildirdi. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim vaatleri ile ilgili açıklamalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram öncesinde vatandaşa doğalgaz müjdesi vereceği konuşuluyor. İddialara göre Erdoğan'ın en büyük seçim kozu Karadeniz doğalgazı olacak ve müjde olarak vatandaşa bildirilecek.Konunun 20 Nisan tarihinde AKP iftar sofrası sonrasında bütün televizyon ekranlarında yapılan yayınla bildirilmesi bekleniyor. Cumhuriyet'in 100. senesinde saat tam 20.23'te Karadeniz doğalgazı ile ilgili açıklamalar yapılacak. Erdoğan'ın doğalgaz müjdesi verdikten sonra bölgedeki evlerde bir ay doğalgazın bedava olacağını söylemesi de iddialar arasında yer alıyor.