Kredi
15 Nisan 2023 - 21:15

Cumhurbaşkanı müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti: O kişilere faizsiz 150.000 TL kredi dağıtılacak! Başvuru şartları tek tek duyuruldu

Aile ve Gençlik Bankası, sosyal sorumluluk amacıyla hareket ediyor. Banka, 150 bin TL kredi verme kararı aldı ve bu kredi için özel bir şart belirledi. Kredi 4 yıl vadeli olacak ancak geri ödeme için ilk iki yıl erteleme fırsatı sunulacak. Detaylar haberimizde...

Kredi
15 Nisan 2023 - 21:15
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Cumhurbaşkanı müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti: O kişilere faizsiz 150.000 TL kredi dağıtılacak! Başvuru şartları tek tek duyuruldu
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Ak Parti'nin seçim beyannamesinde vatandaşların yararına pek çok konuda destek vaat edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, faizsiz evlilik kredisi imkanından bahsetti. Evlenecek çiftlere, geri ödemesini 2 sene sonra ve 48 ay vade ile yapabilecekleri bu kredi fırsatı sunulacak. Yüksek enflasyon nedeniyle borçlanma yoluna giren gençler, ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar. Bu evlilik kredisi fırsatının, tarihin en cazip kredilerinden biri olduğu belirtiliyor ve birçok evlenecek ya da yeni evlenen çift tarafından ilgi görmesi bekleniyor.

EVLİLİK KREDİSİ DETAYLARI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesinde devlet destekli evlilik kredisi imkanını duyurdu. Bu krediyi alacak çiftler 150 bin TL'ye kadar faizsiz bir şekilde 4 yılda ödeyebilecekler. Kredi geri ödemeleri için ilk 2 sene faiz ödemesi yapılmayacak. Ayrıca Aile ve Gençlik Bankası, çocukların eğitimi ve aile kurumunu koruyan hizmetler gibi konulara da destek verebilecek. Bu krediden faydalanmak isteyen yeni evlenen çiftler, zamlanan ev eşyası fiyatlarını kredi faizi ile artarak geri ödemek yerine daha kolay bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

evlilik

Faizsiz evlilik kredisi fırsatından yararlanmak için evlenmek üzere olan ya da evliliğin ilk aylarında bulunan çiftler başvuruda bulunabilecek. Ancak kredi imkanından ne zaman faydalanılacağı ve başvuruların ne zaman açılacağı şu an için netleşmedi. Seçimler öncesinde başvuruların açılması planlanıyor.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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