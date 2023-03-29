Cumhurbaşkanı onayı verdi! Kamu bankaları sıraya girdi: Vatandaşlara faizsiz kredi geliyor!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TALİMATIYLA FAİZSİZ KREDİ DEVRİ!
onaylı faizsiz kredi
müjdesi: 3 banka kolları sıvadı, uzun vade sayısı ile veriliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan az önce duyurdu. 3 bankanın faizsiz kredi desteği sağlayacağı ifade edildi. 3 banka faizsiz kredi için adım attı ve Erdoğan’da bunun müjdesini verdi. İşte detayları… Türkiye'de bir çok vatandaşın ortak derdi olan nakit sıkıntısına bu sefer Erdoğan’dan yanıt geldi. 3 bankanın faizsiz olarak kredi vereceğini duyurdu. Hayat pahalılığı, ekonomik krizler derken eldeki nakitte bir çırpıda eriyor. Hal böyle olunca da bir çok vatandaş bankanın kapısını aşındırıyor. Piyasalarda belirsizlikler devam ettiği müddetçe vatandaşlarında nakit sıkıntısı çözüme kavuşacağa benzemiyor. Ama müjdeyi yine Erdoğan verdi. Faizsiz kredi bir çok kişiye can olacak.
KADIN GİRİŞİMCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK
Acil nakit ihtiyacı olan bir çok kişi bu krediden yararlanabilecek. 3 kamu bankası artan kredi faizlerine inat faizsiz olarak kredi vermek için elini taşın altına koydu. Üstelik bu kredide kadınlar öncelikli olacak. Genç girişimci kadınların desteklenmesi amacıyla faizsiz olarak alabilecekleri bu kredi esnaf kredisi olarak veriliyor. Halkbank aracılığı ile verilecek olan bu krediye kadın girişimcilerin başvuru yapmaları halinde 500 bin liraya kadar destek sağlanıyor.
CUMHURBAŞKANI DUYURDU
Nakit paraya ihtiyacı olan girişimci kadın esnaflara faizsiz olarak kredi ödemesi yapılacak. Genç çiftçi ve kadın girişimcilerin öncelikli olduğu bu krediye vatandaşlardan yoğun ilgi var. Kısa sürede krediye rekor başvuru yapıldı.
HALKBANK FAİZSİZ KREDİSİNİN DETAYLARI
Halkbank tarafından ödenecek olan esnaf kredisinin duyurusunu Cumhur başkanı Erdoğan yaptı. Detaylar ise şöyle: KOSGEB Eğitimi tamamlamış olmak 30 yaşını doldurmamış olmak, 30 yaşını doldurmamış kişiler için maksimum 100 bin TL veriliyor. En az 1 yıllık ustalık belgesi sahibi olmak ya da ilgili meslekte 1 yıl işletme kurmuş olmak, Gibi şartları sağlayanlar başvurusunu yapabilir. Kredi limiti de en çok merak edilenler arasında. Son bir yıl içinde ilgili meslekle ilgili iş kurulması halinde 500 bin TL'ye kadar yükseliyor. Krediye Halkbank resmi internet sitesi üzerinden ya da Halkbank şubelerinden başvuru yapılabiliyor