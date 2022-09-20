SİYASET
20 Eylül 2022 - 07:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında ABD'de yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında ABD'de yaşayan Türk vatandaşları ile bir görüşme gerçekleştirdi.

SİYASET
20 Eylül 2022 - 07:19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında ABD'de yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi


Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam etmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşayan Türk vatandaşları ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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Haber Editörü
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