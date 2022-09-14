SİYASET
14 Eylül 2022 - 22:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Yasemin Adar Yiğit'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit'i telefonla arayarak tebrik etti.

SİYASET
14 Eylül 2022 - 22:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Yasemin Adar Yiğit’e tebrik telefonu


Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, finalde Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza'yı yenerek altın madalya kazandı. Milli güreşçi bu sonuçla kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu ele geçirdi. Müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Yasemin Adar Yiğit'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.
Milli güreşçiyi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya şampiyonu oldun. Biz de arkadaşlarımızla çalışmadaydık, izledik. Tebrik ediyorum. O boyunduruğu başta atsaydın daha da rahat olacaktı. İkinci dünya şampiyonluğunu alman bizleri memnun etti. Tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yasemin Adar Yiğit ise, "Cumhurbaşkanım burada Türk kadının gücünü gösteriyoruz. Nene Hatun'ların, Şerife Bacı'ların arkasından geliyoruz. İnşallah en yakın zamanda sizinle görüşmek isteriz. Yarın inşallah Buse Tosun arkadaşımız var. O da çok güzel maçlar yapacağına inanıyorum" diye konuştu.



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Haber Editörü
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