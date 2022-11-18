Cumhurbaşkanı tarih verdi: Sözleşmeli kamu personelleri için kadro çanları çalıyor!







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KADRO TARİHİ AÇIKLAMASI!











4A ve 4B'Lİ PERSONELLERE KADRO GELECEK Mİ?

Sözleşmeli kamu personelleri kadro listesine ne zaman dahil edilecek? Milyonlarca çalışpanın aklında son zamanlarda bu sorunun yanıtı yer alıyor. Düzenleme kısa vir süre sonra Meclis'e geliyor. Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Vedat Bilgin'den bir dizi önemli açıklamasında anlaşıldı. Peki kadroya 4A ve 4B'liler katılacak mı? Taşeron işçilerinin iş hayatına girmesine ilişkin düzenlemeden kaç kişi yararlanıyor? İşte bazı ilginç detaylar...Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Kasım'daki kabine toplantısının ardından gelen sorulara yanıt olarak, sözleşmeli işçi alımına ilişkin şunları söyledi:"Şu anda Vedat Bey ve ekibi sayesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki ay ve yeni yılda daha fazla ilan almayı umuyoruz. Asgari ücret politikası da burada açıklanacak." Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli çalışanlara kadro getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamasında "Kamuda özel durumların dışında tüm sözleşme türleri tek tipe indirilecek. Kamu görevinde çalışanların tüm hakları onlara da verilecek. Bu çalışma tahmin edildiği üzere bu ay sonunda bitirilecek." diye konuştu.Bakan Vedat Bilgin, düzenlemenin sadece 4B'li çalışanları kapsayacağını söyledi. Bu nedenle personel 4A çalışanlarına herhangi bir çalışma yapılmamıştır.