Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu! O borçlar 12 ay ertelendi: Milyonlarca kişiyi kapsıyor!







CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI'NDAN BORÇLAR ERTELENDİ AÇIKLAMASI!







Fuat Oktay, 11 ilde yaşanan deprem sonrasında açıklamada bulundu. Kampanyadan toplanan ücretlerin depremzede vatandaşlarımıza iletildiğini de belirtti. Deprem bölgesinde yer alan sanayi site ve bölgelerinin borçlarının ertelendiğini açıkladı. Ne kadar süre ile borçlar ertelendi? Merak edilen detaylar haberimizde.Ülkemizde 11 ili etkileyen deprem felaketi yaşanmıştır. Bazı vatandaşlarımız evsiz iken kimi vatandaşlarımız can kaybına uğradı. Bölgeye gerekli yardım ekipleri gönderildi. Hala çalışmalar devam etmektedir.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depremzedelerimiz için yeni duyuruda bulundu. Deprem bölgesinde kurulan çadır kent ile ilgili de açıklama yaptı. 354 noktada çadır kent kurulduğunu belirtti. 240 noktada ise 21.714 konteyner kurma çalışmaları devam etmektedir. Bulunan alanlar ikamet adresi olarak kayıt edilmiştir, açıklamasında bulundu. Bölgede direkt etkilenen kişiler için nakdi destek ödemeleri devam etmektedir. AFAD 22 milyar 328 milyon 574 TL, kamu ve kuruluş olan yerler ise 30 milyar 795 milyon 500 bin TL aktarmıştır. Her hane için 10.000 TL destek verilmektedir. 1.376.947 aileye ödemeler ulaşmıştır. Oktay, 'Tek Yürek Türkiye' kampanyasında 115 milyar 146 milyon 528 bin TL toplanan yardımın 74 milyar 118 milyon 164 bin TL'lik kısmının depremzede vatandaşlarımıza iletildiğini belirtti. Deprem bölgelerinde üretimi tekrar ayaklandırmak için belirlenen yerlerin tekrar iş başına geçeceği Fuat Oktay tarafından açıklandı. Fuat Oktay şu sözlerle devam etti: “Kahramanmaraş’ta 1.450, Osmaniye’de 155, Malatya’da 3.595, Gaziantep ilindw 300, Hatay ilinde 2.740 ve Adıyaman’da 585 olmak üzere tamamı 8.825 iş yerinin yapılması ve tekrar iş başına geçmesi planlanmaktadır. Bunun yanında Organize Sanayi Bölgesi ve sanayi sitelerinin hasar gören kısımları onarılacak ve sanayi bölgelerinin borçları 1 yıl süre ile ertelenecektir.” dedi.