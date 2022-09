Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türk-İslam medeniyetinin ilim paradigması, daha güçlü şekilde ihya edilmeyi bekliyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kendisine “Fahri Profesörlük” unvanı takdim eden Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin Türkistan Yerleşkesinde gerçekleştirilen 2022-2023 akademik yılı açılış törenine çevrim içi olarak katıldı. Toplantıda bir konuşma gerçekleştirerek 2022-2023 akademik yılının öğrenci ve akademisyenler için hayırlı olması temennisinde bulunan Oktay, üniversitenin her fakültemizin kendi alanında başarılarından uluslararası alanda söz ettirmesini beklediklerini izah etti. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin tüm öğrencisi ve personeliyle Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'den feyz alarak geleceği inşa ettiğini söz eden Oktay, “Dilimizi, değerlerimizi ve ilim aşkımızı atayurdumuzda yaşatanlarsınız. Yusuf Has Hacib'den Seyyid Yahya Bakuvi'ye, Maktumkulu Firaki'den Nizami Gencevi'ye uzanan, düşünce dünyamızın irfan bayrağını zamanın ötesine taşıyanlarsınız” diye konuştu.Türk dünyasının ilk ortak devlet üniversitesinde ortak dil, tarih ve kültür misyonu ile kardeşlik ve dayanışmanın perçinlendiğine dikkati çeken Oktay, üniversitenin kuruluşunda emeği geçenleri saygıyla anarak katkı verenlere teşekkür etti.Üniversitelerin bilgiyi üreten, üretilen bilginin yayılmasını sağlayan ve bilginin toplum için faydalı bir ürüne dönüşmesine imkan veren kurumlar olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Günümüzde nitelikli insan kaynağının artan önemi ve bilginin katlanma hızı ile birlikte üniversiteler, her zamankinden çok daha belirleyici konumdadır. Yükseköğretime ciddi yatırım yapan ve bu konuyla alakalı akılcı politikalar uygulayan ülkelere baktığımızda her birinin bölgesel ve küresel güç olma yolunda gelişme gösterdiklerini görebiliriz. Bizler, Cumhurbaşkanımız liderliğinde nesillerin en uygun şekilde yetişmesi ve akademik üretimin sürdürülebilir şekilde katma değere dönüşmesi için yükseköğretim konusuna azami önem veriyoruz” şeklinde konuştu.“Yükseköğretimde vizyonumuz, üniversitelerimizin üretkenlik, inovasyon ve sürdürülebilir ilerlemenin markalaşmış birer merkezi haline gelmesidir. Bu hedefle ilerlerken geçmişten, kültür ve bilgi mirasımızdan kopuk olmak gibi bir lüksümüz bulunmamaktadır. Nesillerimizin, köklü tarihinin bilincinde, bu bilinçle geleceğe söyleyecek sözü olan, özgüveni ve azmi yüksek şekilde yetişmeleri için çalışıyoruz. Sadece Türkiye'yi, Batı'yı değil; Doğu'yu, Tanrı Dağları'ndan Altay Bozkırları'na atayurdunu bilen, hisseden ve yaşayabilen zihinlerle ilerleyeceğimize inanıyoruz. Sizlerin de bu duygu iklimi içinde olduğunu biliyor, yeni başlayan akademik yılda her birinizden çok daha çok gayret ve fedakarlık bekliyoruz. Türk-İslam medeniyetinin ilim paradigması, daha güçlü şekilde ihya edilmeyi bekliyor. Binlerce yıllık tarihi birikimin muhasebesini yaparak geleceği inşa etmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Bu coğrafyada, Moğollar, dönemin en kıymetli eserlerinin bulunduğu kütüphaneleri yakıp yıkarken, ilmi birikime alimler sahip çıkmadı mı? Bağdat yerle bir edildiğinde, kültürel mirası bugünlere taşıyan ulema değil miydi? Medeniyet birikimine sahip çıkarak geleceğe yürümek için gün bugündür.""Kaleminiz Hoca Ahmet Yesevi'den, cetveliniz Uluğ Bey'den ilhamla işlesin. Fikirleriniz Muhammed Harezmi, Ahmet Fergani, Ebu Reyhan Biruni, İbni Sina ve Ebu Nasr Farabi gibi abide isimleri yaşatsın. Her fakültemizin kendi alanında başarılarından uluslararası alanda söz ettirmesini, özellikle yapay zeka, artırılmış sanal gerçeklik, medikal nano teknolojiler, akıllı malzemeler ve biyomoleküler gibi alanlarda yeniliklere imza atmasını bekliyoruz. İnanıyorum ki her biriniz böyle bir üniversitede olmanın anlamını kavrayarak azim ve kararlılıkla çalışacak, hocalarımızın destekleriyle başarıdan başarıya koşacaksınız."Törendeki konuşmasında Ahmet Yesevi Üniversitesinin 16 binden fazla öğrenci, 2 bin 200'den fazla akademisyen ile Türkiye ve Kazakakistan'ın önemli bir üniversitesi olduğuna dikkati çeken Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitenin Türk Dünyası için ifade eden konuşmasını izleterek Erdoğan'ın koymuş olduğu vizyonu kendilerine misyon edindiklerini ve bu vizyon doğrultusunda üniversiteyi devamlı ileriye götüreceklerini söyledi.Şimşek, Türkiye'den birçok kurum ve kuruluşların desteklerini alarak öğrenci ve akademisyenleri her daim desteklediklerini belirtti.