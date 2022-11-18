Cumhurbaşkanına hakaret etmişti: Cihan Kolivar için tahliye kararı verildi!













9 KASIM'DAN BERİ CEZAEVİNDE

AVUKATINDAN İTİRAZ DİLEKÇESİ

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, geçtiğimiz haftalarda skandal bir olaya imza attı. Bir TV programına katılan ve burada ekmek tüketen toplumun aptal toplum olduğunu vurgulayan Kolivar, "Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor” demişti. Kolivar, sarf ettiği bu sözlerden dolayı hakkında soruşturma başlatılmasına neden olmuş ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamak suçlamasıyla tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edilmişti.Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Cihan Klivar, Maliyet bahanesiyle sürekli olarak ekmek fiyatlarını şişirmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti seçmenini hedef almıştı.Cihan Kolivar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 9 Kasım tarihinde mahkemeye çıkarıldı. Kolivar, nöbetçi savcı tarafından sorgulanmak üzere sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu."Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla tutuklanan Cihan Kolivar'ın avukatı Bilge Çiftçi, tutukluluğunun bozulması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Avukatının yaptığı itirazlar üzerine Kolivar'ın tahliyesine karar verildi.