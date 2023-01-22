Cumhurbaşkanından büyük jest! Emekliler için bankaları bir araya topladı: Maaşın iki katını alacaklar!

TBMM'nin son toplantısında emeklilere bankalardan ikramiye verilmesine karar verildi. Primler, emeklilerin ihtiyaçlarına göre devlet destekli oranlarda sağlanmaktadır. Bu, emeklilerin nakde ihtiyaç duymaları halinde kredi almalarını kolaylaştırır. Söz konusu krediler ise Türkiye'nin 3 kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından verilmektedir. Yılbaşı kredisi veya ikramiyesi almak isteyen emekli vatandaşların devlet bankalarına başvurmaları gerekmektedir.
EMEKLİLERE NE KADAR YILBAŞI KREDİSİ VERİLİYOR?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emekliler için hazırladığı yılbaşı kredisi kampanyasında 50 bin TL'ye kadar ödeme yapacak. Düşük faiz ile hazırlanan krediler için 36 ay vade sunulmaktadır. Ayrıca emekli vatandaşlardan gelir beyanı da istenmeyecek. Bir emekli yılbaşı kredisi başvurusu yapmak isterse doğrudan banka şubesine gidebilir veya internet şubesi aracılığıyla başvurabilir.