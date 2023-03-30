KAMU PERSONELİ
30 Mart 2023 - 18:15

Cumhurbaşkanından canlı yayında iş ilanı! Yüksek maaşla TTK'da çalışacak 1000 personel alınacak! Başvuru şartları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) bin maden işçisi alımı yapacağı müjdesini verdi. İşte detaylar...

KAMU PERSONELİ
30 Mart 2023 - 18:15
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Cumhurbaşkanından canlı yayında iş ilanı! Yüksek maaşla TTK'da çalışacak 1000 personel alınacak! Başvuru şartları açıklandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dakika açıklamasında Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) 1000 maden işçisi alımı yapılacağını duyurdu. Bu adım, maden sektöründeki istihdam sorununa yönelik bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU'NA BİN YENİ MADENCİ ALINACAK

erdoğan

Erdoğan, Türkiye'deki madencilik sektörünün önemine vurgu yaparak, madencilerin ülkenin dört bir yanında çalışarak milletin kalbinde taht kurduklarını belirtti. Bu nedenle, TTK'ya 1000 yeni madenci alınacağını açıkladı. Erdoğan, bu hamlenin maden sektörünün gelişmesi ve işsizlik sorununun azaltılması açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.



TTK'nın madencilik sektöründe önemli bir yere sahip olduğu göz önüne alındığında, alınacak 1000 yeni işçi, sektördeki istihdam sorununa önemli bir katkı sağlayabilir. Ayrıca, madencilik sektörünün büyümesi, ülke ekonomisi açısından da büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması, madencilik sektörüne yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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