Cumhurbaşkanından canlı yayında iş ilanı! Yüksek maaşla TTK'da çalışacak 1000 personel alınacak! Başvuru şartları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dakika açıklamasında Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) 1000 maden işçisi alımı yapılacağını duyurdu. Bu adım, maden sektöründeki istihdam sorununa yönelik bir çözüm olarak değerlendiriliyor.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU'NA BİN YENİ MADENCİ ALINACAK
TTK'nın madencilik sektöründe önemli bir yere sahip olduğu göz önüne alındığında, alınacak 1000 yeni işçi, sektördeki istihdam sorununa önemli bir katkı sağlayabilir. Ayrıca, madencilik sektörünün büyümesi, ülke ekonomisi açısından da büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması, madencilik sektörüne yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.