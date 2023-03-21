Cumhurbaşkanından öğretmenlere müjde! Beklenen karar sonunda çıktı: Öğretmen atamasıyla ilgili flaş açıklama







45.000 ÖĞRETMEN ATAMASI GEREÇEKLEŞECEK!







Cumhurbaşkanı Erdoğan öncelikli deprem bölgelerine öğretmen ataması gerçekleştireceğini duyurmuştu. MEB Bakanı Özer konuyla alakalı açıklamada bulundu. 'Atama takvimi'ni yayınladı. Öğretmenler için ne zaman atama gerçekleştirilecek? Merak edilen detaylar haberimizde.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevindirici haberi verdi. 45 bin öğrenci ataması gerçekleştirilecek. MEB Bakanı Özer 'atama takvimi'ni yayınladı.Recep Tayyip Erdoğan, 'Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum.' dedi. Öğretmen atamaları için karar verildiğini dile getirdi. Atamalar için öncelik yerin Kahramanmaraş ve diğer deprem illeri olduğunu belirtti. Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenler atamaları için gerekli açıklamayı yaptı. Atama takvimini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45.000 öğretmen ataması ile ilgili açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Sevgili vatandaşlarımız, eğitim camiamızın kıymetli üyeleri, buradan sizlerle bir sevindirici haberi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45.000 öğretmen ataması yapılacak." Önceliğin deprem bölgesi olduğunu da ekledi. Takvim için ise Özer, "En kısa sürede açıklayacağız." duyurusunda bulundu.