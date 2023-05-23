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23 Mayıs 2023 - 01:00

Cumhurbaşkanından seçim öncesi jest! Faizsiz 150 bin TL kredi verilecek: 24 ay ödeme yok!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün ziyaret ettiği Kahramanmaraş'ta önemli bir kredi müjdesi verdi. Geri ödemesiz 2 yıl süreli ve 48 ay vadeli olarak sunulan 150 bin TL kredi imkanının tamamen faizsiz olduğunu açıklayan Erdoğan, vatandaşlara büyük bir fırsat sunulduğunu duyurdu.

Trend
23 Mayıs 2023 - 01:00
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Cumhurbaşkanından seçim öncesi jest! Faizsiz 150 bin TL kredi verilecek: 24 ay ödeme yok!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kahramanmaraş'ta yaptığı ziyaret sırasında önemli bir kredi müjdesini duyurdu. Evlilik kredisi konusundaki düzenlemeleri paylaşan Erdoğan, çiftlere 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak toplamda 150.000 TL faizsiz kredi verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ziyaretinde evlilik kredisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yeni evlenecek çiftlerin temel masraflarına destek olmak amacıyla sağlanan kredi müjdesi, gençleri sevindirdi. Evlilik hazırlıkları için finansman sağlanması ve evlilikleri teşvik etmek adına çiftlere 150.000 TL faizsiz evlilik kredisi verileceği belirtildi.erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kahramanmaraş ziyaretinde "Yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli 150.000 TL faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Bu kapsamda aile ve gençlik bankası kurulacak" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bu evlilik kredisi sayesinde genç çiftler evlilik hayatına daha rahat bir başlangıç yapabilecek. Kredi desteği aile ve gençlik bankası üzerinden sağlanacak ve başvuruların Haziran ayında başlayacağı belirtiliyor.

Bu kredi kapsamında alınacak olan 150.000 TL'nin ödemesi, ilk 2 yıl dahil olmak üzere aylık (24 ay + 48 ay = 72 ay) yaklaşık olarak 2.083 TL olacak. İlk 2 yıl geri ödemesiz olduğu için vatandaşlar, 150 bin TL'lik krediyi 2 yılın sonunda aylık 3.125 TL şeklinde ödeyecekler.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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