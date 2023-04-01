14 Mayıs genel seçimlerine az zaman kala yenilikler peş peşe gelirken arka arkaya açıklamalar geldi. SGK seçimden önce bir duyura bulunulurken vatandaşların aktif sigortası devam ederken 16.500 TL ödemenin karşılıksız olarak yatacağı duyuruldu. Kimlere 16.500 TL ödeme yapılacak? SGK ödeme şartları nelerdir?
Finans
01 Nisan 2023 - 12:15
Cumhurbaşkanından seçim öncesi jesti! Sigortası olanlara 16.500 TL nakit ödeme yapılacak: Listede adı soyadı olanlar yaşadı
Genel seçime az bir zaman kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından vatandaşlara büyük jest geldi. 16.500 TL hesaplara aktarılırken sigortalı olan herkes bu ödemelerden faydalanabilecek. Karşılıksız ödeme kimlere verilecek? Karşılıksız ödeme şartları nelerdir? İşte detaylar...
Finans
01 Nisan 2023 - 12:15