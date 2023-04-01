Finans
01 Nisan 2023 - 12:15

Cumhurbaşkanından seçim öncesi jesti! Sigortası olanlara 16.500 TL nakit ödeme yapılacak: Listede adı soyadı olanlar yaşadı

Genel seçime az bir zaman kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından vatandaşlara büyük jest geldi. 16.500 TL hesaplara aktarılırken sigortalı olan herkes bu ödemelerden faydalanabilecek. Karşılıksız ödeme kimlere verilecek? Karşılıksız ödeme şartları nelerdir? İşte detaylar...

Finans
01 Nisan 2023 - 12:15
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Cumhurbaşkanından seçim öncesi jesti! Sigortası olanlara 16.500 TL nakit ödeme yapılacak: Listede adı soyadı olanlar yaşadı


14 Mayıs genel seçimlerine az zaman kala yenilikler peş peşe gelirken arka arkaya açıklamalar geldi. SGK seçimden önce bir duyura bulunulurken vatandaşların aktif sigortası devam ederken 16.500 TL ödemenin karşılıksız olarak yatacağı duyuruldu. Kimlere 16.500 TL ödeme yapılacak? SGK ödeme şartları nelerdir?

16.500 TL ÖDEME

SGK üzerinden ödemelere dair detaylar açıklanırken toplu olarak yapılacak 16.500 TL için milyonlarca vatandaş heyecanlı bekleyişe geçti. SGK'ya giderek dilekçe verilerek başvurular tamamlanır. SGK kaydı olup da 90 gün primi yatan vatandaşlar bundan faydalanabilecek.



Doğum izni ödemesi

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-Başvuru yapan kişinin anne olması

-Kadınların doğum yapmasıyla hamilelik ibraz edilir

-Çalışan annelerin desteklenmesinde ön ayak edilerek asgari ücretli anne adaylarına 112 gün izinli olarak 16.103 TL hesaplara yatırılıyor.

16 hafta mecburi izin kullanması gerekirken izinli sayılan günlerin hepsinde annelere ödeme yapılır. Doğum izninin bitmesiyle beraber SGK'ya başvuru yapılarak dilekçenin temsil edilmesi gerekir. Anneler toplu ödemelerini böylelikle temin edilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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