Cumhurbaşkanından son dakika açıklaması! Aile başı 15.000 TL nakit desteği kesinleşti! İşte detaylar... Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Recep Tayyip Erdoğan tarafından depremzedeler için 10 bin TL Yardım yapılacağı açıklanmıştı. Bu yardım ödemesi ile yeni bir karar verildi. Açıklamayı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
15 BİN TL PARA DESTEĞİ VERİLECEK!Kahramanmaraş merkezli depremin 10 ili etkiledi ve asrın felaketi olarak nitelendiriyor. Eşi benzeri görülmemiş deprem felaketi nedeniyle şu an için 30 bin ölü sayısı var. Bu rakamın daha da artacağı belirtiliyor. Ayrıca ölü sayıları resmi olmayan rakamlara göre, daha fazla da olabilir. Çünkü bazı ölüler kayda geçmedi.
Tüm Türkiye seferber oldu ve depremzedeler için yardım kampanyaları düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da depremzedeler için 10 bin TL ödemesi yapacağını duyurmuştu. Bu rakamın fiyatını yükselterek 15 bin TL'ye çıkartıldı. Hane başına olarak yapılacak ödemeler için devlet tarafından ödenek belirlendi. Dünya genelinde Türkiye için yardım kampanyaları düzenlenirken devlet tarafından da depremzedeler için yardım ödemeleri yapılacağı açıklandı. Depremzede olduğunuza dair kaydı AFAD üzerinden sisteme giriş yaparak depremzede olduğunuza dair bir kayıt oluşturmanız yeterli olacaktır. Ödemeler tarafınıza yakında yapılmaya başlayacaktır. Maddi destek ödemeleri ve depremzedeler için barınma problemi yakında çözülecektir. Şu an için konteynır ile çadırlar ile depremzedeleri konaklama geçici olarak çözümlenmeye çalışılıyor. Yurtlara geçici konaklama imkanı verilen depremzedeler için yeni olarak bir yapılaşma imkanının da sağlanacağı belirtilmektedir.