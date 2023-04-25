EKONOMİ
25 Nisan 2023 - 23:59

Cumhurbaşkanından tek kullanımlık jest! 24 ay ödemesiz 150.000 TL faizsiz kredi verilecek! İşte şartlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlenmek isteyen çiftler için yeni bir kredi kolaylığı ve üniversite öğrencileri için vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alma hakkı sağlanacağını duyurdu. İşte detaylar...

EKONOMİ
25 Nisan 2023 - 23:59
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Cumhurbaşkanından tek kullanımlık jest! 24 ay ödemesiz 150.000 TL faizsiz kredi verilecek! İşte şartlar
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Son yıllarda Türkiye’de evlenme oranları ciddi şekilde azalmıştır. Bu durumun en önemli sebebi ise hayat pahalılığı olarak gösteriliyor. Ayrıca son zamanlarda ev kiraları ve ev eşyası fiyatlarının da katlanarak artması evlenmek isteyen çiftler için daha da zorlaştırdı. Genç çiftler kiralık ev bulmakta zorlanıyor, bulsalar bile içini döşeyecek para bulamıyorlar. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada evlenmek isteyen çiftlere yeni bir imkan sağlayacaklarını duyurdu.

2 YIL ÖDEMESİZ 48 AY VADELİ FAİZSİZ KREDİ

PARA

Erdoğan’ın açıklamasına göre, yeni evlenecek çiftlere 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira kredi verilecek. Bu girişim, evlenmek isteyen çiftlerin hayallerindeki yuvalarını kurabilmeleri için büyük bir kolaylık sağlayacak. Bunun yanı sıra, üniversite öğrencilerine de bir seçim vaadi yapıldı. Üniversite gençlerine bir kereye mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alma hakkı tanınacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin eğitimine ve iş hayatına atılmalarına öncülük etmek için yeni politikalar uygulayacaklarını söyledi. Meslek öğrenen gençlere iş hayatına geçmeleri için destek sağlanacak ve iş kuran gençlere de hibe ve kredi desteği verilecek. Ayrıca, her haneden en az bir kişinin işe girmesini sağlayarak gençlerin istihdamını kolaylaştırmayı hedefliyorlar.

Erdoğan’ın bu açıklaması, evlenmek isteyen çiftlere büyük bir umut oldu. Yeni kredi kolaylıkları sayesinde genç çiftler, evlenme hayallerini gerçekleştirebilecekler. Aynı zamanda, üniversite öğrencileri de cep telefonu ve bilgisayar sahibi olma fırsatı yakalayacaklar. Bu girişimler, gençlerin eğitim ve iş hayatına atılmalarına yardımcı olacak ve Türkiye’nin geleceği için umut verici bir adım olacak.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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