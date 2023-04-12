Cumhurbaşkanından yeni evleneceklere bayram ettiren haber! 24 ay tek kuruş ödemeden toplu para alacaklar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençler için önemli projelerin üzerinde çalışıldığını söylemişti ve merakla beklenen evlilik kredisini duyurdu. kredi
hizmetine ilişkin detaylar da açıklandı. 2023 yılında gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin geleceği için önemli projeler üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Yapılan toplantıda, gençlere yönelik projelere ilişkin ayrıntılı bilgiler de paylaşıldı. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere destekler verileceğini ve yeni evlilikleri teşvik etmek için faizsiz kredi desteği sağlanacağını açıkladı. Yakın zamanda başvuruların açılacağı tahmin edilen kredi hakkında da bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere yönelik desteklerin artırılacağı ve yeni evlilikleri teşvik etmek için faizsiz kredi desteği sağlanacağı yönünde açıklamalarda bulundu. Bu desteğin yakın zamanda başvurularının açılacağı tahmin ediliyor. Gençlere sunulacak olan bu fırsatların, onların ekonomik açıdan desteklenmesine yardımcı olacağı ve aynı zamanda evliliğe yönelik adımlar atmalarını kolaylaştıracağı düşünülüyor.