CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP Meclis grubu toplantısı parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Kapalı kapılar ardında yapılan toplantı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıya , deprem bölgesinde faaliyet gösteren milletvekilleri de online olarak katıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı seçimleri görüşülürken daha sonrasında '28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi' konusu ele alındı.
GÜNDEM
26 Şubat 2023 - 17:29
Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildi!
CHP Grubu, cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun tam yetkili olmasına karar erdi!
GÜNDEM
26 Şubat 2023 - 17:29