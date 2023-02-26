GÜNDEM
26 Şubat 2023 - 17:29

Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildi!

CHP Grubu, cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun tam yetkili olmasına karar erdi!

GÜNDEM
26 Şubat 2023 - 17:29
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Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildi!
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP Meclis grubu toplantısı parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Kapalı kapılar ardında yapılan toplantı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıya , deprem bölgesinde faaliyet gösteren milletvekilleri de online olarak katıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı seçimleri görüşülürken daha sonrasında '28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi' konusu ele alındı.



Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildi!

“METİN İÇERİNDE BULUNMAYAN BİR İSİM ÜZERİNDE ANLAŞTILAR”

CHP Grubu, cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde Kemal Kılıçdaoğlu'nun tam yetkili olmasına karar verdi. CHP Grup Başkanvekili Özgül Özer görüşmenin ardından şunları söyledi:

“CHP Meclis grubu olarak 26 Şubat'ta gerçekleştirdiğimiz olağanüstü toplantı sonrasında CHP gurubu olarak karar almaya Onursal Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan böyle tüm süreçlerde oybirliği ile belirlenmiştir."

Görüşmenin ardından parti merkezinde üçlü adına yapılan açıklamayı okuyan Özel, “Arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi söz hakkını kullanıyor. Aday belirlemeye ilişkin yazılı olarak anlaştılar. Hatta metinde bulamayacağınız bir isim üzerinde de anlaştılar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildi!

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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