Cumhurbaşkanlığı adayı olacağını açıklamıştı! Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklandı..













YENİLİK PARTİSİ'NDEN YAZILI AÇIKLAMA

Olay, Ankara'nı Çankaya ilçesindeki Yenilik Partisi'nin genel merkez binasında meydana geldi. Partinin genel başkanı ve aynı zamanda 26. ve 27. Dönem Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı.Uğradığı bıçaklı saldırı sırasında Öztürk Yılmaz'ın kalçasından yaralandığı bildirilirken saldırganlar kaçtığı bilgisi paylaşıldı. İhbar üzerine partililere eşlik eden sağlık görevlileri Yılmaz'a ilk müdahalelerini yaptı. Öztürk Yılmaz daha sonra ambulansa lınarak özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Olayın meydana gelmesinin hemen ardından parti kanalından yapılan yazılı açıklamada 2023 seçimleri 13. Cumhurbaşkanlığı için aday olacağını açıklayan Yenilik Partisinin Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın kendi ofisinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi.