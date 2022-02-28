GÜNDEM
28 Şubat 2022 - 10:33

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Rusya-Ukrayna gündemiyle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün bir toplantı düzenleyecek. Toplantının ana gündem maddesi ise Rusya-Ukrayna savaşı ve yaşanan son gelişmeler olacak.

GÜNDEM
28 Şubat 2022 - 10:33
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Rusya-Ukrayna gündemiyle toplanıyor
Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş ve sonrasında yaşanan gelişmeler, Ankara'nın yakın takibine alınırken bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine üyelerini Beştepe'de ağırlayacak. Kabine Toplantısında, Ukrayna ve Rusya bölgelerindeki yaşanan gelişmelerin Türkiye'ye karşı etkileri değerlendirilecek ve olası etkileri karşısında atılacak adımlar ele alınacak.








Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda yürütülen diplomatik temaslar konuşulacak ve Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırının sona erdirilmesi adına yapılması öngörülen arabuluculuk temasları ve atılacak adımlar değerlendirilecek.

TÜRK VATANDAŞLARININ UKRAYNA'DAN TAHLİYESİ

Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye olan tahliyelerine yönelik yürütülen çalışmaların da görüşüleceği toplantıda ayrıca ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair diğer konular da değerlendirmeye alınacak.



Toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan,  millete sesleniş konuşması yapacak ve toplantıda alınan kararlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirecek.
EDİTOR
Elvan
Elvan
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