Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Rusya-Ukrayna gündemiyle toplanıyor













Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş ve sonrasında yaşanan gelişmeler, Ankara'nın yakın takibine alınırken bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine üyelerini Beştepe'de ağırlayacak. Kabine Toplantısında, Ukrayna ve Rusya bölgelerindeki yaşanan gelişmelerin Türkiye'ye karşı etkileri değerlendirilecek ve olası etkileri karşısında atılacak adımlar ele alınacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda yürütülen diplomatik temaslar konuşulacak ve Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırının sona erdirilmesi adına yapılması öngörülen arabuluculuk temasları ve atılacak adımlar değerlendirilecek.Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye olan tahliyelerine yönelik yürütülen çalışmaların da görüşüleceği toplantıda ayrıca ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair diğer konular da değerlendirmeye alınacak.Toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapacak ve toplantıda alınan kararlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirecek.