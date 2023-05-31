GÜNDEM
31 Mayıs 2023 - 11:51

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni dönem öncesi son kez Beştepe'de toplanıyor!

Bugün saat 15.30'da kabine toplantısı yapılacak. Mevcut bakanlar, yeni kabine kurulmadan önceki son toplantıya katılım sağlayacaklar.

GÜNDEM
31 Mayıs 2023 - 11:51
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni dönem öncesi son kez Beştepe'de toplanıyor!


Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında, bakanlar bugün Beştepe'de son kez bir araya gelecekler.

Külliye'yede düzenlenecek olan toplantı saat 15.30'da başlatılacak. Mevcut bakanlar, yeni kabine kurulmadan önceki son toplantıya katılacak. Toplantının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacağı ve bakanlar veda toplantısı olarak gerçekleştirileceği açıklandı.



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni dönem öncesi son kez Beştepe'de toplanıyor!

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin sona ermesinin ardından Türk hükümetinin dikkatleri yeni kabineye çevrilirken cumartesi akşamı Kabine'nin duyurusunun yapılacağı öğrenildi.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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