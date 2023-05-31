Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni dönem öncesi son kez Beştepe'de toplanıyor!













Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında, bakanlar bugün Beştepe'de son kez bir araya gelecekler. Külliye'yede düzenlenecek olan toplantı saat 15.30'da başlatılacak. Mevcut bakanlar, yeni kabine kurulmadan önceki son toplantıya katılacak. Toplantının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacağı ve bakanlar veda toplantısı olarak gerçekleştirileceği açıklandı.Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin sona ermesinin ardından Türk hükümetinin dikkatleri yeni kabineye çevrilirken cumartesi akşamı Kabine'nin duyurusunun yapılacağı öğrenildi.