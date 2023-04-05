TEKNOLOJİ
05 Nisan 2023 - 16:15

Cumhurbaşkanlığı'ndan duyuru geldi! e-Devlet'te kayıtlı hesabı olanlar dikkat: Artık böyle yapılacak

Günümüzde, birçok işlemi e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştiriyoruz. TC kimlik numaramız ve e-Devlet şifremizle sisteme giriş yaparak birçok belgeye ve bilgiye erişebiliyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, önemli bir açıklama yaparak sistemde değişiklikler olduğunu ve yeni sistem hakkında bilgi verdi. İşte ayrıntılar...

TEKNOLOJİ
05 Nisan 2023 - 16:15
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Cumhurbaşkanlığı'ndan duyuru geldi! e-Devlet'te kayıtlı hesabı olanlar dikkat: Artık böyle yapılacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ülkemizdeki herkesi yakından ilgilendiren önemli bir müjdeyi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, e-Devlet sistemine blokzincir tabanlı bir giriş sistemini tanıtan ve kullanıcıların dijital kimliklerini yönetmelerine olanak sağlayan bir "e-cüzdan" uygulaması getirildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu yeni sistem sayesinde kullanıcıların daha güvenli bir şekilde e-Devlet sistemine giriş yapabileceği ve işlemlerini gerçekleştirebileceği belirtildi. Ancak, e-devlet şifresi olan kullanıcıların dikkat etmeleri gereken bazı hususlar olduğu da açıklandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİZZAT DUYURULDU

fuat oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:



“E-Devlet'te büyük bir yenilikle karşınızdayız. Artık blokzincir tabanlı bir giriş sistemini ‘dijital kimliği’ getiriyoruz. Bu sistem, e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak ve vatandaşlarımız blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimlikleriyle e-Devlete giriş yapabilecekler.”

Oktay, açıklamasında vatandaşlardan gelen geri bildirimleri dikkate aldıklarını ve bu yeni adımı attıklarını belirtti.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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