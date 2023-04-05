Cumhurbaşkanlığı'ndan duyuru geldi! e-Devlet'te kayıtlı hesabı olanlar dikkat: Artık böyle yapılacak







CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİZZAT DUYURULDU











Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ülkemizdeki herkesi yakından ilgilendiren önemli bir müjdeyi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, e-Devlet sistemine blokzincir tabanlı bir giriş sistemini tanıtan ve kullanıcıların dijital kimliklerini yönetmelerine olanak sağlayan bir "e-cüzdan" uygulaması getirildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu yeni sistem sayesinde kullanıcıların daha güvenli bir şekilde e-Devlet sistemine giriş yapabileceği ve işlemlerini gerçekleştirebileceği belirtildi. Ancak, e-devlet şifresi olan kullanıcıların dikkat etmeleri gereken bazı hususlar olduğu da açıklandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:“E-Devlet'te büyük bir yenilikle karşınızdayız. Artık blokzincir tabanlı bir giriş sistemini ‘dijital kimliği’ getiriyoruz. Bu sistem, e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak ve vatandaşlarımız blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimlikleriyle e-Devlete giriş yapabilecekler.” Oktay, açıklamasında vatandaşlardan gelen geri bildirimleri dikkate aldıklarını ve bu yeni adımı attıklarını belirtti.