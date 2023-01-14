AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK canlı yayınına katıldı ve Hakan Çelik'in konuğu oldu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi ile ilgili merak edilen sorulara da cevap verdi. AKP'nin seçim çalışmalarına bir süredir başladığını ve Ekim 2021'den bu yana sürekli strateji komitesi toplantıları yaptıklarını söyleyen Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Partide önemli isimler var. Benim başkanlığımda stratejik komitelerimiz var. Toplantılarda büyük bir hacim oluştu. Halkın anlayacağı bir seçim beyannamesi hazırlanacak. Ana çerçeveyi oluşturduk. Seçim beyannamesini ilk uygulayan biz olduk. Kampanya seçimin ilanından sonra başlayacaktır. Zaten biz hala alanlardayız. Benim fikrim olduğunu söyleyen herkesi dinliyoruz."
GÜNDEM
14 Ocak 2023 - 12:10
Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi öne mi alınıyor? AK Parti'li isimden flaş açıklama
Seçim günü ile ilgili görüşmeler devam ederken AK Parti isimden flaş bir açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş, "Seçim tarihi öne mi alınıyor?" sorusuna, talep nedeniyle seçimi biraz öne alabileceklerini belirterek bunun aslında erken seçim anlamına gelmediğini söyledi.
GÜNDEM
14 Ocak 2023 - 12:10