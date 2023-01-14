Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi öne mi alınıyor? AK Parti'li isimden flaş açıklama













CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

'SEÇİM GÜVENLİĞİ'

'6'LI MASANIN SEÇİM SİSTEMİ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK canlı yayınına katıldı ve Hakan Çelik'in konuğu oldu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi ile ilgili merak edilen sorulara da cevap verdi. AKP'nin seçim çalışmalarına bir süredir başladığını ve Ekim 2021'den bu yana sürekli strateji komitesi toplantıları yaptıklarını söyleyen Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Partide önemli isimler var. Benim başkanlığımda stratejik komitelerimiz var. Toplantılarda büyük bir hacim oluştu. Halkın anlayacağı bir seçim beyannamesi hazırlanacak. Ana çerçeveyi oluşturduk. Seçim beyannamesini ilk uygulayan biz olduk. Kampanya seçimin ilanından sonra başlayacaktır. Zaten biz hala alanlardayız. Benim fikrim olduğunu söyleyen herkesi dinliyoruz."Kesin zaman çizelgesinin şu anda söylenemeyeceğini dile getiren Numan Kurtulmuş, "Belki de seçim zorunlulukla geliştirilebilir. Biraz erken erken seçim demek değildir. Seçim çok önemlidir." diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü; "Kurul "işte adayımız" diyene kadar daha çok tartışılacak. 6'lı masadaki asıl sorunun aday gösterememeleri değil, ana noktaların etrafından dolaşamamaları olduğunu söylemiştik. Doğu Akdeniz, terörle mücadele, Avrupa Birliği üyeliği gibi konular. Önerilen sistem konsolide bir parlamenter sistem değildir. Önerilen başkanlık veya yarı başkanlık sistemi zayıflıyor. Bu teklif 2028 içindir, 2023 değil. Hemen alınamaz. Önce seçilmeleri ve çoğunluğu elde etmeleri gerekir. Meral Hanım, "başbakan" söylemiyle adayların tartışmalarına katılmak istemiyor.Hiç şüphe yok ki demokrasimizde zor zamanlar geçirdik ama darbe sonrası halkımız millet iradesini sandığa yansıttı. Hem seçim kampanyalarında istediğini söylemesi hem de sandığa sahip çıkması açısından sorunsuz ve sorgulanabilir bir seçim olacak. Bu seçim muhtemelen en popüler olanlardan biri olacak.6 eşbaşkan önerdiler. Bu kabul edilemez. 6 başkandan imza istediler, demokrasi bu değil. Maalesef eş başkanlık sistemine benziyor. Bunu biraz da masanın gizli ayağı olan HDP'den dolayı söylüyorum."