Cumhurbaşkanlığından EYT'lilere büyük jest! İki kez çifte maaş toplu ödeme yapılacak: Bu detaya uyanlar dikkat!

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT yönetmeliği nihayet Meclis'te kabul edildi. Bu düzenlemeye göre emeklilik yaşını doldurmuş ancak yeterli prim günü olmayan vatandaşlar da emekli olabilecek. EYT başvuru sahiplerinin merakla beklediği konu emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği.
Ocak ayı itibariyle EYT hakları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmen açıklandı. Son açıklamalara göre ilk emekli maaşları Mart ayında ödenecek. Bu ödeme Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarından oluşan üç aylık dönemi kapsayacaktır. Diğer toplu maaş ödemeleri gibi yapılacak olan bu ödeme EYT adayları tarafından merakla bekleniyor. KYK kredileri için öğrencilere yapılan toplu maaş ödemelerine benzer şekilde bu ödeme de peşin yapılacak. EYT'ye hak kazanan vatandaşların bu süreçte ödemeye hak kazanacağı ve ilk ödemelerin Mart ayında yapılacağı açıklandı. EYT başvuru sahipleri bu süreçte sabırlı olmalı ve ilgili kanalları düzenli olarak takip etmelidir.