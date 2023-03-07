Cumhurbaşkanlığından flaş EYT açıklaması! O iddialar karşılık buldu

EYT ile emekli olma hakkı kazanan milyonlarca vatandaş başvuru ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki EYT başvuruları nasıl olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EYT BAŞVURULARI BELLİ OLDUEYT ile emekli olma hakkı kazanan vatandaşlar başvurularını bir an önce yapabilmek için araştırmalarına devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre emeklilik başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi hizmetine giriş yaparak yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden alınarak SGK önlerinde oluşan uzun kuyrukları engelleyerek iş yükünün azalması ve işlerin daha çabuk ilerlemesi hedefleniyor. Aynı zamanda yapılan açıklamaya göre EYT ile emekli olacak vatandaşların başvurularını fiziki olarak giderek yapmaları gerektiği iddialarının doğru olmadığı da belirtildi. Bütün başvuru süreçleri e-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak halledilebilecek.