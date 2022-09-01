EĞİTİM
01 Eylül 2022 - 20:45

Cumhurbaşkanlığından gençlere açıklama! En kolay iş bulunan 10 meslek

Cumhurbaşkanlığı tarafından gelecekte hangi mesleği yapmak isteyen gençler için oldukça faydalı bir araştırma daha yapıldı. En kolay iş bulunan meslekler neler? En kolay iş imkanı olan meslekler? İşte Cumhurbaşkanlığı tarafından en kolay iş bulan meslekler…

EĞİTİM
01 Eylül 2022 - 20:45
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Cumhurbaşkanlığından gençlere açıklama! En kolay iş bulunan 10 meslek


Her gencin hayali olan okuduğu bölümden en hızlı şekilde mesleklerine atanmak olduğu aşikar. Gençlerin ilerideki seçtikleri meslekle kolay bir şekilde iş bulup bulamayacakları sorusu herkes tarafından merakla araştırılıyor. Fakat üzücü bir durum ise pek çok meslek mezunu iş bulamadığı için ya işsiz kalmayı tercih ediyor ya da farklı meslekler yöneliyor.

Cumhurbaşkanlığından Açıklama! En Kolay İş Bulabilen 10 Meslek

Cumhurbaşkanlığı mezun olan ya da ileride istediği mesleği yapmayı isteyen gençlere yönelik yapmış olduğu araştırma kapsamında en kolay iş bulan mesleklerin neler olduğu açıklandı. İşte Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan araştırma sonucunda en kolay iş bulan meslekler:



• Tıp

• Eczacılık

• Odyoloji

• Fizyoterapi

• Hemşirelik

• Pilotaj

• Psikolojik danışmanlık

• Öğretmenlik

• İnşaat mühendisliği

• Sağlık hizmetleri

tıp

En Hızlı İş Bulunan Mesleklerden Birisi Tıp

En kolay ve hızlı bir şekilde iş bulma imkanı yüksek mesleklerden birisi de tıp alanında seçilen meslekler. İlk sırada yer almasının nedeni ise gelişen dünya nüfusunun ve artan sağlık sorunlarından kaynaklı doktor, hemşire vb. tıp alanında yer alan mesleklerin kolay iş bulma imkanı bulunuyor. Yapılan araştırmaya göre mezun olunan tıp bölümünün ardından en fazla 6 ay gibi kısa bir sürede iş bulma olasılığı tamı tamına %91,5’tir.

eczacı

En Kolay İş Bulabilen Meslek Dalı Eczacılık

En kolay iş bulunan mesleklerden birisi eczacılık olarak belirlendi. İkinci sırada yer alan eczacılık mesleğini seçen üniversite mezunlarının mezuniyet sonrasında iş bulma olasılıkları %67,9 olarak belirlendi. Mezun olmadan iş bulmak isteyenler ise ne yazık ki %3,3 oranda kaldı. Eczacılık mezunu olanların kamuda bir iş bulması ise zor olarak açıklandı.

odyoloji

En Kolay İş Bulunan Mesleklerden Birisi Odyoloji

Odyoloji alanından mezun olunduktan sonra en kolay iş bulabilme imkanı mezuniyetin 6 ay sonrasında %67,1 oranla odyolojidir. Bu bölümden mezun olan gençlerin iş bulma olasılığı yüksektir.

fizyoterapi

En Kolay İş Bulunan Mesleklerden Birisi Fizyoterapi

Fizyoterapi alanından mezun olan genç mezunların kolay bir şekilde iş bulabilmeleri mümkün. Fizyoterapi bölümünden mezun olan gençlerin iş bulabilme oranları %57,8 iken bu bölümün öğrencilerinin mezun olmadan iş bulabilme oranları %5’tir.

hemşire

En Kolay İş Bulunan Meslekler Arasında Hemşirelik’te Var

 En kolay iş bulunan mesleklerden birisi Hemşirelik olarak belirlendi. Beşinci sırada yer alan Hemşirelik bölümünden mezun olan gençlerin ilk 6 aylık dönemde iş bulma oranları %56,8 olarak açıklandı. Hemşirelik bölümünü bitiren gençlerin kamuda iş bulma oranları ise %50 olarak belirlendi.

PDR

En Kolay İş İmkanı Olan Meslek: Psikolojik Danışmanlık

En kolay yoldan iş imkanı bulan alanlardan birisi de psikolojik danışmanlıktır. Bu bölümden mezun olan öğrencilerin mezuniyetlerinin ardından iş bulabilme oranları %55,9’dur. Psikolojik danışmanlık alanı ise son zamanların gözde mesleklerinden birisidir.

öğretmen

En Kolay İş İmkanı Olan Meslek: Öğretmenlik

En kolay yoldan iş imkanı bulan alanlardan birisi de öğretmenlik alanıdır. Bu alandan mezun olan gençlerin mezuniyetleri sonrasında 6 ay içerisinde iş bulma oranları %55,6 iken mezuniyetleri sonrasında 1 yıllık süreçte işe girme oranları %11,4 olarak açıklandı. Öğretmenlik mesleğini yapmaya hak kazanan gençlerin kamuda çalışma oranlarının ise %70 olduğu açıklandı.

İnşaat Mühendisi

En Kolay İş İmkanı Olan Meslek: İnşaat Mühendisliği

En kolay iş bulma imkanı olan mesleklerden birisi olan İnşaat Mühendisliği alanından mezun olan gençlerin ilk 6 aylık süreçte iş bulma olasılığı %55,2 olarak açıklandı. Bu mesleği yapmaya hak kazanan gençlerin öğrenim süreleri içerisinde iş bulabilme olasılığı ise %8,6 olarak belirlendi.

sağlık hizmetleri

 En Kolay İş İmkanı Olan Meslek: Sağlık Hizmetleri

Mezuniyeti sonrasında kolaylıkla iş bulunabilen alanlardan birisi de Sağlık Hizmetleri alanıdır. Bu bölümden mezun olan gençlerin ilk 6 aylık süreçte iş bulma olasılıkları %54 olarak açıklandı. Bu sürenin 1 yıla yaklaşması durumunda iş bulabilme oranının %15,7 olmasının yanı sıra bu alanda okuyan öğrencilerin eğitim süreleri içinde iş bulma oranları %11,6 olarak açıklandı.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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