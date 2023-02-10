GÜNDEM
10 Şubat 2023 - 23:36

Cumhurbaşkanlığından karar çıktı! Milyonlarca kişiye kira yardımı başlıyor: İşte ödenecek miktar!

Ekonomik durum zorlaştıkça öğrencilerin daha fazla bursa ihtiyacı oldu. Devlet yardımları da bu kapsamda gerekli destek miktarlarını öğrencilerin hesaplarına yatırmaya başladı.

GÜNDEM
10 Şubat 2023 - 23:36
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Cumhurbaşkanlığından karar çıktı! Milyonlarca kişiye kira yardımı başlıyor: İşte ödenecek miktar!


Zor ekonomik durum göz önüne alındığında, öğrencilerin daha fazla devlet desteğine ihtiyacı olduğu gözlemleniyor. Bu kapsamda bir çalışma başlatan devlet ise öğrenciler için ayırdığı destekleri belirlenen günlerde hesaplara düzenli olarak ödüyor.

Öğrencilerin bir süredir bekledikleri KYK burs ve kredi ödemeleri de bu kapsamda yapılmaya başlandı. TC kimlik numarası 0, 2, 4 ve 6 ile biten kullanıcılara ödeme yapılmıştır. ATM'den anında para çekebilirsiniz. Kişilere ödemelerin TC kimlik numaralarının son hanesi baz alınarak yapıldığı bildirildi.



KYK burs ve kredi ödemeleri

KYK ÖDEMELERİ 6 ŞUBATTA BAŞLADI

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun karşıladığı ödeneklerde öğrenciler için Şubat ayı ödeme tarihi açıklandı. Yapılan açıklamada ödemelerin 6 Şubat'ta başladığı ve 10 Şubat'ta sona ereceği belirtildi.

TC numarasının son rakamı 0 ise 6 Şubat

TC numarasının son rakamı 2 ise 7 Şubat

TC numarasının son rakamı 4 ise 8 Şubat

TC numarasının son rakamı 6 ise 9 Şubat

TC numarasının son rakamı 8 ise 10 Şubat

KYK hibesi veya kredisi almak istiyorsanız, yılın belirli zamanlarında açılan başvuru tarihlerini dikkatlice takip etmeniz gerekmektedir. Aylık ödemeler, eğitim seviyenize bağlıdır. KYK destekleri e-Devlet üzerinden sağlanıyor. Lisans ve Önlisans öğrencilerine aylık 1.250 TL verilmektedir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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