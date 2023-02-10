Zor ekonomik durum göz önüne alındığında, öğrencilerin daha fazla devlet desteğine ihtiyacı olduğu gözlemleniyor. Bu kapsamda bir çalışma başlatan devlet ise öğrenciler için ayırdığı destekleri belirlenen günlerde hesaplara düzenli olarak ödüyor. Öğrencilerin bir süredir bekledikleri KYK burs ve kredi ödemeleri de bu kapsamda yapılmaya başlandı. TC kimlik numarası 0, 2, 4 ve 6 ile biten kullanıcılara ödeme yapılmıştır. ATM'den anında para çekebilirsiniz. Kişilere ödemelerin TC kimlik numaralarının son hanesi baz alınarak yapıldığı bildirildi.
GÜNDEM
10 Şubat 2023 - 23:36
Cumhurbaşkanlığından karar çıktı! Milyonlarca kişiye kira yardımı başlıyor: İşte ödenecek miktar!
Ekonomik durum zorlaştıkça öğrencilerin daha fazla bursa ihtiyacı oldu. Devlet yardımları da bu kapsamda gerekli destek miktarlarını öğrencilerin hesaplarına yatırmaya başladı.
GÜNDEM
10 Şubat 2023 - 23:36