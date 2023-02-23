Cumhurbaşkanlığından yeni yardım kapısı: Başvuran her aileye 10.000 TL nakit destek!







10 BİN TL ACİL DESTEK







HANE BAŞINA DESTEK ÖDEMELERİ

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrasında Türkiye'de birçok il yakından etkilenirken 13,5 milyon vatandaş sarsıntılara şahitlik etti. 11 il deprem bölgesi olarak ilan edilirken vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçilerek birçok kurum ve kuruluşlar taşın altına elini koydu. Bu durumda ise hane başına 10 bin TL destek verileceği belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrasında yaptığı açıklamada acil ihtiyaçlar için nakit destek verileceğini açıklarken Fuat Oktay ise yapılan destek içeriğini duyurdu.AFAD tarafından gelen açıklama üzerine 10 bin TL acil ihtiyaç desteği vatandaşlara sunulurken Fuat Oktay, destek yapılacak aileleri tek tek açıklarken zarar gören afetzedelere hane başı desteği sunuldu. Destek afette yıkık acil yıkılacak, ağır, orta ya da az hasarlı tespit edilen binalara dair hasar tespiti yapıldı.Konutları deprem afeti nedeniyle yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı olan konutlarda bulunan vatandaşlar için hane başına 10 bin TL nakit destek ödemesi sunuldu. Hesaplara ödemeler yatırılmaya başlanırken herhangi bir şarta bakılmadan ödemeler yapılacaktır. Ödemeler kapsamında ise bina hasarı almanın yanı sıra, ikametgahın bölgede olması şartına bakılacağı öğrenildi. AFAD, Ziraat Bankası hesabı olmayan kişilere ise TC kimlik numarası üzerinden ödemeler temin edilecek.