Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrasında Türkiye'de birçok il yakından etkilenirken 13,5 milyon vatandaş sarsıntılara şahitlik etti. 11 il deprem bölgesi olarak ilan edilirken vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçilerek birçok kurum ve kuruluşlar taşın altına elini koydu. Bu durumda ise hane başına 10 bin TL destek verileceği belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrasında yaptığı açıklamada acil ihtiyaçlar için nakit destek verileceğini açıklarken Fuat Oktay ise yapılan destek içeriğini duyurdu.
Finans
23 Şubat 2023 - 15:30
Cumhurbaşkanlığından yeni yardım kapısı: Başvuran her aileye 10.000 TL nakit destek!
Yaşanan deprem sonrasında zor durumda olan vatandaşlara karşılık devlet yardım eli uzattı. Cumhurbaşkanı Fuat Oktay yaptığı açıklamada hane başına 10 bin TL destek verileceği açıklandı. Oktay, bu yardımdan kimlerin nasıl yararlanacağını açıkladı.
Finans
23 Şubat 2023 - 15:30