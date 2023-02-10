Cumhurbaşklanı Erdoğan: Devlet OHAL ile yetkileri aldı! Depremzedelere 1 yıl kira yardımı verilecek













"İŞİMİZ MAALESEF ÇOK ZOR OLDU"

"DEVLET OHAL İLE TÜM YETKİYİ ELİNE ALDI"

DEPREMZEDELERE 1 YILLIK KİRA DESTEĞİ

THY'den ÜCRETSİZ SEYAHAT

“AFAD'A ULAŞMADAN YARDIM GÖNDERMEYİN”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman ziyaretinde deprem felaketiyle ilgili son verileri açıkladı. Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde ölü sayısı 18.991'e, yaralı sayısı 75.573'e yükseldiğini bildirdi. 76.000'den fazla kişinin deprem bölgesinden tahliyelerinin gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, Adıyaman'da yıkılan bina sayısının 1944 olarak tespit edildiğini ifade etti. Deprem bölgesinde yaşanan yağmalama durumları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı cahiller soygun yapıyor, işyerine saldırıyor, marketi çalıyorlar" dedi ve 10 ilde OHAL kararı alındığına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Devlet konuya el koymuş olup, bu ihlallerin failleri yakalanır yakalanmaz gerekli yaptırımlar uygulanacaktır." diye konuştu.Tüm bu binaları 1 yıl içinde geliştirmeye kararlı olduklarını ve bu konuda gereken tüm talimatları verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devletimiz deprem anından itibaren tüm teşkilatı, arama kurtarma çalışmaları ve yardımlarıyla olay yerinde olmuştur. Maalesef depremin yıkıcı etkisi 500 km'lik bir alanda olduğu için işimiz zor oldu. Memurların çoğunun kendilerinin veya ailelerinin katledilmiş olması ve aynı zamanda havanın sert bir kış olması da bir engel. Bütün olumsuz durumlara rağmen devlet tüm imkanlarını bölgeye gönderdi. Burası için kamu imkanlarını seferber ettik."Bazı cahiller hırsızlık yapar, işyerlerine saldırır, marketi soyar. Olağanüstü hal ile birlikte Devlet bu konudaki yetkilerini yeniden kazanmış olup, yakın gelecekte bu ihlalciler yakalanır yakalanmaz gerekli yaptırımlar uygulanacaktır." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, istismara izin vermeyeceklerini belirtti ve bu konuda samimiyetlerinin kimse tarafından sorgulanamayacağını aktardı.Çadırda kalmak istemeyen ve bölgeden ayrılmak isteyen tüm depremzedelere 1 yıllık kira desteği sağlanacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Vatandaşlarım 1 yıl Adıyaman'da veya diğer illerde kalabilecekler. Bu arada burada yerleşim alanları yapacağız. Gençlerimizin yardım almak için nasıl mücadele ettiğini gördük. Artçı sarsıntılara ve evine girilememesine rağmen halkımızın yiğitliğine de şahit oluyoruz. Tanrı halkımdan razı olsun. Bu millet nice belâlar, bildi. Hazırlanmaya başladık. Rezerv alanlarının belirlenmesini ve inşaat çalışmalarının hızla başlamasını ve molozların temizlenmesini emrettik. Elbette farklı yerlerdeki otellere transfer talepleri de oluyor. Hemşerilerimiz yerleşmek isterse biz kendilerini iskan edeceğiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY'nin ücretsiz seferleri ilgili olarak ise "THY'ler ücretsiz olarak gelen ve gidenleri yapmak zorundadır. Kendilerine gerekli talimat verildi." dedi.Deprem bölgesi için yurdumuzun dört bir tarafından yardım taleplerinin geldiğine dikkat çeken Erdoğan, Deprem bölgesindeki yardımlar belirli bir plana göre toplanmalı ve dağıtılmalıdır. Aksi takdirde, çaba boşuna olacaktır. Lütfen AFAD ya da bölgede yardım faaliyetleri yürüten Kızılay başta olmak üzere diğer kuruluşlarla iletişime geçmeden rastgele yardım almayınız ve oradan ayrılmayınız." ifadelerini kullandı. Erdoğan konuyla ilgili konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bölgedeki en büyük sorun ise dışarıdan gelen araçların oluşturduğu trafik. Önümüzdeki birkaç gün, hafta ve aylarda devam edecek ihtiyaçların planlı bir destek faaliyeti ile karşılanması çok önemlidir. AFAD aracılığıyla nakdi yardım, suiistimal ve tereddüdü ortadan kaldıracak yöntemlerden biridir. İş dünyamızdan esnaftan AFAD hesaplarına kadar her kesimden insanımıza yapılan yardımların her kuruşunu deprem bölgesindeki faaliyetlere harcıyoruz. Kalbi temiz olan herkesin elinden geldiğince devlete destek olacağına inancım tamdır. Aynısını burada da yapabiliriz çünkü daha önce deprem, yangın, sel ve diğer afetlerde iyileştik. Az önce bahsettiğim desteği AFAD acil yardım tahsisatından sağlayacağız."