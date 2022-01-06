GÜNDEM
06 Ocak 2022 - 23:26

Cumhuriyet savcısının TikTok videoları mesleğinden etti!

TikTok uygulaması üzerinden yaptığı bazı videolar ile sosyal medyanın gündemine oturan Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş'ın paylaşımları mesleğinden olmasına neden oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alınan Saltabaş'ın istifası alındı.

GÜNDEM
06 Ocak 2022 - 23:26
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Cumhuriyet savcısının TikTok videoları mesleğinden etti!
Manisa'nın Turgutlu ilesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Nusreddin Saltabaş sosyal medya hesapları üzerinden sürekli paylaşımlarda bulunuyordu.







TikTok hesabı üzerinden bir video paylaşan Saltabaş'ın spor yaptığı ve şarkılar söylediği anlar sosyal medya hesaplarında hızlıca yayıldı.


Videolarının sosyal medya hesaplarında yayılması sonrasında kendi şahsi hesaplarını kapatan Saltabaş ile ilgili 'mesleğin şeref, onur ve saygınlığını bozduğu' gerekçesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından bir inceleme başlatıldı.


Başlatılan inceleme işlemleri sonrasında ise bir toplantı düzenleyen HSK 2.Dairesi Saltabaş'ın görevden uzaklaştırılmasına karar verirken, Savcı Saltabaş'ın istifasının da HSK’ya gönderilmesi istendi.

 
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