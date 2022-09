Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesine başvuru yağmuru

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri hedefinin, ilk etabı 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin işyeri inşa edilecek. 81 ilde, 609 ilçede yapılacak sosyal konut projeleriyle vatandaşlar, toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlara, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olacak. Toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi üç bin 187 liradan başlayan taksitlerle, 240 vadeyle yapabilecekler. İstanbul'da hane gelirinin 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşlara başvuru kapısı açık olacak.Ekim ayının sonuna kadar yapılabilecek başvurularda ilk günde 225 bini aşkın talep geldi. Bu proje kapsamında 100 bine yakın ilave istihdam sağlanması ve 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilikle konut ve kira fiyatlarının düşmesi bekleniyor.Ekim ayı sonu itibariyle inşaat firmalarıyla orta gelir ve üstündeki vatandaşlar için konut sahibi olabilecekleri kampanyalar gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıkladı.TOKİ'nin bugüne kadar yüzde 90'ı sosyal konut olmak suretiyle tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettiğini belirten Kurum, “TOKİ'mizle; 1000 yıllık Anadolu hikâyemizden tevarüs eden tarihi kent merkezlerimizi, istikbale taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Konya'da, Yeni Mevlâna Meydanı, Edirne'de Selimiye Camii ve çevresi, Bursa'da, Ulu Cami ve etrafını, Selçuklu şehri Bitlis'imizi, köprülerimizi, medreselerimizi, meydanımızı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Toplamda 45 ilimizde, 80 tarihi meydanımızı, bulunduğu bölgenin cazibe merkezi yapıyor, milletimize aslına uygun şekilde kazandırıyoruz. Bugün tam 70 milyon metrekare büyüklüğe ulaşmış, 455 millet bahçemizi de; Edirne'den Hakkâri'ye, 7'den 70'e her yaş grubundan insanımıza sunuyoruz. 2012 yılından bugüne 3 milyon yuvamızı dönüştürdük, yeni yuvalarına kavuşan 12 milyon insanımızın hayatını değiştirdik. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de tarihinin en büyük dönüşümünü başlattık. Antalya'da, Muğla'da, Doğu Karadeniz'in tamamında; afet alanlarında dev bir yenilenmeye imza attık” dedi.500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri hedefimizin, ilk etabı olan 250 bin sosyal konutu, 100 bin konut arsasını ve 10 bin işyerinin inşa edileceğini belirten Kurum, “Konut ve işyeri projelerimizin ismini de Cumhurbaşkanımız açıkladılar. İlk Evim ve İlk İşyerim olarak ilan ettiler.Cumhurbaşkanımızın ‘pozitif ayrımcılık' olarak dile getirdiği kontenjan sıralamamız ise şöyle; şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500, Engelli kardeşlerimize yine 12 bin 500, emeklilerimize ve gençlerimize 50'şer bin konut kontenjanı sunuyoruz.Burada gençlerimize ayrı bir parantez açmamız elzem. Gençlerimiz bu projeyle ilk kez özel bir konut hakkı olan olacak. Eylül 1992 tarihinden sonra doğan genç kardeşlerimiz onlara ayrılan kontenjan üzerinden müracaat edebilecekler. Tabi başvuru için 18 yaşı kıstasımız var. Sosyal konut projesinden faydalanacak vatandaşlarımızın başvuracakları illerde en az 1 yıl ikamet etmesi veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor. Her bir haneden sadece tek bir başvuru yapılabilecek.Vatandaşlarımızın, eşinin ve çocuklarının üzerinde konuta başvuracaklarsa konut, işyerine başvuracaklarsa işyeri, arsaya başvuracaklarsa arsasının ve konutunun bulunmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.81 ilde, 609 ilçede yapılacak sosyal konut projeleriyle vatandaşların, toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlara, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olacağını vurgulayan Kurum, toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesinin üç bin 187 liradan başlayan taksitlerle, 240 vadeyle yapabilecekleri kaydederek, İstanbul'da hane gelirinin 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşlara başvuru kapısının açık olduğunu duyurdu.Toplam daire bedelinin yüzde 10'unun peşinat olarak ödeneceğini belirten Kurum, “Taksitler, sözleşme imzalandıktan sonra başlayacak. Bu noktada, 250 bin konutun bazı illerimizdeki dağılımlarını dile getirmek isterim. Yeni yuvalarımızın 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünü İzmir'de, 10 binini Gaziantep'te, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz. 20 yılda 1 milyon 170 bine ulaştırdığımız konut sayısını toplamda 2 milyona çıkaracağız. Toplamda, sosyal konut sahibi vatandaşımızın sayısı ise 10 milyonu aşacak. Ben yeni yuvalarımız şimdiden hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı. Toplam 60 milyon metrekarelik alanda planlarının hazırlandığı 100 bin konutluk arsaların da hazır olduğunu bildiren Kurum, “Vatandaşımız gidecekler, kendi evlerini bu arsalara yapabilecekler. Arsalarımıza dair piyasa fiyatlarını hesapladık ve çok altında bir bedel belirledik. Faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza sunuyoruz. İki çeşit arsamız var. İlki, 350 ila 500 metrekarelik büyüklükte olacak. Buralarda yapılacak konut büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare olacak. Vatandaşımız, 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1.604 liradan başlayan taksitlerin, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle arsasını alacak.hisseli parseller olacak. Burada da konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle, yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde insanımız arsasına kavuşacak. Arsalarımızı şehirlerimizin çeperlerindeki bölgelerden seçtik. Verdiğimiz arsaların tamamı imarlı durumda olacak, tüm altyapıları hazır olacak, vatandaşımız da bütçesine göre dilediği tarzda evleri inşa edebilecek. İnşaatlar yapıldığı bölgenin değerine değer katacak. Birçok bölgede vatandaşımıza verdiğimiz bu arsalarımızın yanına yine biz de konut projeleri yapacağız. Bu sayede bölge çok hızlı ve sağlıklı bir şekilde ihya edilmiş olacak” ifadelerini kullandı.“İlk etapta Ankara'dan Adana'ya, Erzurum'dan Diyarbakır'a, Kastamonu'dan Konya'ya 28 ilimizde toplamda; 50 ile 200 metrekare büyüklüğünde 10 bin yeni işyeri yapıyoruz. Küçük ve orta ölçekli sanayicimizin istifadesine sunuyoruz. (Türkiye haritasında da 28 ilimizdeki iş yeri sayılarını görüyorsunuz.)Bu işyerlerinin de ödeme şekillerini anlatayım.120 ay vadeyle sanayicimize, genç girişimcilerimize sunuyoruz. İnşallah bu işyerleri; ülkemizin yatırımına, üretimine, sanayisine, istihdamına büyük katkı sunacak. 100 bine yakın ek istihdam sağlayacak.Bu seferberliğin en büyük sonuçlarından bir tanesi de projemizin toplam yatırım değerinde görülecek. Buranın altını önemle çizmek istiyorum; yuvalarımızın, işyerlerimizi toplam yatırım değeri, 900 milyar lira olacak. 2 trilyon liradan fazla finansal ve üretime dönük hareketi başlatacaktır. İnşallah ev ve kira fiyatlarını çok aşağılara düşürecektir.Özel sektör harekete geçerek, yatırım yapma noktasında aksiyon alacaktır. Müracaatlar bugün itibariyle başladı. Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. İlk temeli de inşallah yine aynı coşkuyla, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle önümüzdeki ay etap etap temelleri atıyoruz. Başvuruları bu gece başlattık. Ekim ayı sonuna kadar sürecek. An itibariyle şu ana kadar yapılan başvuru sayısı 150 binin üzerindedir. Yine arsa ve sanayi işyeri için başvurularımız 10 Ekim'de başlıyor, 7 Kasım'a kadar da devam edecek. İlk etap konutlarımızı en geç 2 yıl içinde teslim edeceğiz.”“Devlet-millet olarak, birbirimize sımsıkı bağlıyız. Hedefimiz milletimizin mutluluğu. Konut projelerimizi de bu bağlılığın bir nişanı, milletimizi mutlu etmenin bir vesilesi olarak görüyoruz., milletimizin can sağlığı en kutsal değerimiz. Bu değerimizi tehdit eden depreme ve afetlere karşı da, yeni konut hamlemizin, güçlü yapısı, kaliteli malzeme ve doğru yer seçimiyle büyük bir avantaj sağlayacağına inanıyoruz.bu konutlar Türkiye'de yeni bir şehircilik hareketine kapı açacaktır. Evvela kendi özgünlüğüyle model olacak, kent merkezlerindeki sıkışıklığı giderecek, trafik sorununu azaltacak, şehir çeperlerini harekete geçirecektir.tüm şehircilik yatırımlarımızı medeniyetimizin çevre hassasiyetinin ışığında gerçekleştiriyoruz.Bilhassa Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlayıp, bugün küresel bir çevre seferberliğine dönüşen sıfır atık hareketinin bir gereği olarak; tüm yapılarımızı sıfır atığa uyumlu, çevreye saygılı, enerji verimli, iklim dostu teknolojilerle, uygulamalarla inşa ediyoruz.dünyanın içerisinden geçtiği pandemi dönemi; hammadde sorununun en sert şekilde yaşandığı, tedarik zincirlerinin bozulması nedeniyle her alanda daralmaların oluştuğu, inşaat malzemelerinin fiyatlarını artıran bir dönem oldu. Buna rağmen biz, maliyetin bile üzerinden yüzde 40'lara, 50'lere varan indirimler yaparak milletimizi ev sahibi yapıyoruz. Bu sayede de konut ve kira fiyatlarını düşmesine yardımcı oluyoruz.ilk çiviyi çaktığımız anda 250 alt sektörü harekete geçiriyoruz. Önce 100 bin ardından 200 bin yeni istihdam oluşturuyoruz. Toplamda yapılacak 900 milyarlık yatırımın sonucunda tam 2 trilyon liralık bir ekonomik devinime, hareketliliğe sebep oluyoruz” dedi.Hisse sahibi olanlar projeye başvurabilecek.18 yaşını geçen gençler evdeki ikametlerine bakılmadan konuta başvurabilecek.Üzerine tarla ve arsa olanlar konut için başvuru yapabilecek.Borç bitmeden konut devredilemeyecek.Konutlarda kiralamalar yapılabilecek.Projeye başvurmak isteyen gurbetçi vatandaşların ülke dışındaki gelirleri dikkate alınacak.İhaleler şeffaf, tüm projelerdeki gibi sayıştay denetimiyle yapılacak.