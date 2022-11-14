Cüneyt Özdemir kimdir, nereli, yaşı kaç? Cüneyt Özdemir biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

8 Şubat 1970'de Ankara'da doğan Özdemir'in babası astsubaydır. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Yükseliş Koleji'nde almıştır. Lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne giderek dereceyle mezun olmuştur. Çeşitli alanlarda kamera asistanlığı yapan Özdemir'in dönüm noktası 1992 yılında olmuştur. 32. Gün adlı programda muhabir asistanı olarak görev almıştır. 1993'te Londra'da 6 ay multimedya eğitimi almıştır. Londra'dan döndükten sonra 32. Gün adlı programda genel yayın yönetmenliği yardımcısı ve genel yayın yönetiminde tek yetkili olarak görev almıştır. Sonrasında ATV'ye geçiş yaparak ana haber sunucusu olmuştur. Aynı dönem kanalda Cüneyt'in Büyüteci ve Siyaset Meydanı gibi programları hazırlamış bu programlar bitince yeniden 32. Gün'e dönmüştür. 1999'da CNN Türk'ün kurumunda etkili olmuştur. 2000'de ekranlara gelen 5N1K programını sunmuştur. 2003'te Soner Yalçın'la birlikte Project adlı yapım şirketini kurmuştur.
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