Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 11:29

Cüneyt Özdemir kimdir, nereli, yaşı kaç? Cüneyt Özdemir biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Ekranların sevilen yüzlerinden Cüneyt Özdemir, sunuculuktaki başarısıyla dikkat çekiyor. Özdemir'in programlarını yakından takip edenler özel hayatıyla ilgili detayları da araştırmaya başladı. Peki, Cüneyt Özdemir kimdir, kaç yaşındadır? İşte Cüneyt Özdemir'in hayatıyla ilgili tüm detaylar...

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 11:29
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cüneyt Özdemir kimdir, nereli, yaşı kaç? Cüneyt Özdemir biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
8 Şubat 1970'de Ankara'da doğan Özdemir'in babası astsubaydır. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Yükseliş Koleji'nde almıştır. Lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne giderek dereceyle mezun olmuştur.

Çeşitli alanlarda kamera asistanlığı yapan Özdemir'in dönüm noktası 1992 yılında olmuştur. 32. Gün adlı programda muhabir asistanı olarak görev almıştır. 1993'te Londra'da 6 ay multimedya eğitimi almıştır.

Londra'dan döndükten sonra 32. Gün adlı programda genel yayın yönetmenliği yardımcısı ve genel yayın yönetiminde tek yetkili olarak görev almıştır. Sonrasında ATV'ye geçiş yaparak ana haber sunucusu olmuştur. Aynı dönem kanalda Cüneyt'in Büyüteci ve Siyaset Meydanı gibi programları hazırlamış bu programlar bitince yeniden 32. Gün'e dönmüştür.

1999'da CNN Türk'ün kurumunda etkili olmuştur. 2000'de ekranlara gelen 5N1K programını sunmuştur. 2003'te Soner Yalçın'la birlikte Project adlı yapım şirketini kurmuştur.

 cüneyt özdemir kim

CÜNEYT ÖZDEMİR KİMİNLE EVLİ?

Başarılı sunucu Zeynep İnanoğlu ile evli. Çiftin Ali Mavi isimlerini verdikleri bir oğulları var.

CÜNEYT ÖZDEMİR'İN KİTAPLARI

Komutan’ın Şüpheli Ölümü, ‘Eşref Bitlis Olayı’

Ruh Hali

Reytingsiz Sohbetler

Kız Kulesi Efsanesi

Düşsesi

Onlarlaydım Ama Onlardan Değildim

Flu

Cehennem Kafesi

Ah Benim Yarım Aklım

Önemli İşler Dairesi

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Aylin Yardımcı kimdir, nereli, yaşı kaç? Aylin Yardımcı biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Aylin Yardımcı kimdir, nereli, yaşı kaç? Aylin Yardımcı biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Tuncay Tuncel kimdir, nereli, yaşı kaç? Tuncay Tuncel biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Tuncay Tuncel kimdir, nereli, yaşı kaç? Tuncay Tuncel biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Mehmet Ekici kimdir, nereli, yaşı kaç? Mehmet Ekici biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Mehmet Ekici kimdir, nereli, yaşı kaç? Mehmet Ekici biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Ahmet Şafak kimdir, nereli, yaşı kaç? Ahmet Şafak biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Ahmet Şafak kimdir, nereli, yaşı kaç? Ahmet Şafak biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Sedef Avcı kimdir, nereli, yaşı kaç? Sedef Avcı biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Sedef Avcı kimdir, nereli, yaşı kaç? Sedef Avcı biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Orhan Kılıç kimdir, nereli, yaşı kaç? Orhan Kılıç biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Orhan Kılıç kimdir, nereli, yaşı kaç? Orhan Kılıç biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Son Haberler
Aylin Yardımcı kimdir, nereli, yaşı kaç? Aylin Yardımcı biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Aylin Yardımcı kimdir, nereli, yaşı kaç? Aylin Yardımcı biyografisi,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17’nci G20 Liderler Zirvesi için Endonezya'nın Bali adasına gitti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17’nci G20 Liderler Zirvesi için Endonezya'nın...
Tuncay Tuncel kimdir, nereli, yaşı kaç? Tuncay Tuncel biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Tuncay Tuncel kimdir, nereli, yaşı kaç? Tuncay Tuncel biyografisi,...
FTX depremi Bitcoin'i alt üst etti! Dev kripto aylar sonra 16 bin doların altını gördü
FTX depremi Bitcoin'i alt üst etti! Dev kripto aylar sonra 16 bin doların...
Mehmet Ekici kimdir, nereli, yaşı kaç? Mehmet Ekici biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Mehmet Ekici kimdir, nereli, yaşı kaç? Mehmet Ekici biyografisi, hayatı...
Ahmet Şafak kimdir, nereli, yaşı kaç? Ahmet Şafak biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Ahmet Şafak kimdir, nereli, yaşı kaç? Ahmet Şafak biyografisi, hayatı...
Sedef Avcı kimdir, nereli, yaşı kaç? Sedef Avcı biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Sedef Avcı kimdir, nereli, yaşı kaç? Sedef Avcı biyografisi, hayatı...
Orhan Kılıç kimdir, nereli, yaşı kaç? Orhan Kılıç biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Orhan Kılıç kimdir, nereli, yaşı kaç? Orhan Kılıç biyografisi,...
ÖTV'de indirim beklentisinde olanlara müjde: Araç fiyatlarını düşürecek matrah artırımlarında yeni fiyatlar hesaplandı
ÖTV'de indirim beklentisinde olanlara müjde: Araç fiyatlarını düşürecek...
Esra Ceyhan kimdir, nereli, yaşı kaç? Esra Ceyhan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Esra Ceyhan kimdir, nereli, yaşı kaç? Esra Ceyhan biyografisi, hayatı...
Trabzonspor Makedon futbolcu ile anlaşmaya çok yakın. Erdal Rakip'in Ocak ayında imza atması bekleniyor
Trabzonspor Makedon futbolcu ile anlaşmaya çok yakın. Erdal Rakip'in...
Bihter Delüv kimdir, nereli, yaşı kaç? Bihter Delüv biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Bihter Delüv kimdir, nereli, yaşı kaç? Bihter Delüv biyografisi,...
Trabzonspor'da Djaniny takımdan ayrılabilir. El İttifak Djaniny için teklif yapmaya hazırlanıyor
Trabzonspor'da Djaniny takımdan ayrılabilir. El İttifak Djaniny için...
Lütfü Türkkan kimdir, nereli, yaşı kaç? Lütfü Türkkan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Lütfü Türkkan kimdir, nereli, yaşı kaç? Lütfü Türkkan biyografisi,...
Hilal Cebeci kimdir, nereli, yaşı kaç? Hilal Cebeci biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Hilal Cebeci kimdir, nereli, yaşı kaç? Hilal Cebeci biyografisi, hayatı...