Cüzdanında 1 doları olan bile bunu yapsın! O günden önce bozduran başını taşlara vuracak! Dolar yatırımcıları bu haber sizleri ilgilendiriyor. Uzun vadede iyi karlar yapacağınız dolarda beklenen gün geldi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in dolar tahmini sevindirdi. İleri bir tarihte beklenen rakama ulaşacak. İşte detaylar...
DOLAR KURU İÇİN KRİTİK UYARI! O TARİHTEN ÖNCE DÜŞECEK Mİ ARTACAK MI?Dolar kuru için beklenen kritik uyarı haberi geldi. Ünlü ekonomist para politikaları uzmanı Selçuk Geçer, seçim tarihi öncesinde dolar için değerlendirmelerde bulundu. Peki dolar kuru yükselecek mi düşecek mi? Tüm merak edilenler haberimizde yer alacak. İşte ayrıntılar...
Herkes dolar kurunun önümüzdeki süreçte göreceği piyasayı merak ediyor. Nasıl bir hareketlilik yaşanacak, neler olacak beklenen ne bir çok yatırımcı bu soruyu soruyor. Doları yükselip yükselmeyeceği ile ilgili sorulara ise ünlü ekonomistler ellerinden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorlar. Tabi bu görüşlerinin sadece tavsiye niteliğinde olduğunun da altını çiziyorlar. İşte ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in dolar kuru tahminleri...
Para politikaları uzmanı, ünlü ekonomist ve dolar yatırımcılarının bir numaralı takipçisi olduğu kişi olan Selçuk Geçer, dolar için seçim sonrasını işaret etti. Şu anda hareketlenmeye başlayan dolar kuru için ilerleyen süreçlerde çok daha iyi sonuçlar elde edilebilir, dedi. Dolar yatırımcılarının şu an için beklemelerini gerektiğini, seçim tarihinden sonra doların hızla yükseleceğini ve o zaman doları bozmaları gerektiğini belirtti. Seçim tarihinden sonra hızlı bir yükselme içinde olacağını ve bir dolarlık rakamın 36 ve 40 TL arasında değişebileceğinin de müjdesini verdi. Ancak bu görüşlerinin sadece tavsiye niteliğinde olduğunu belirtti.