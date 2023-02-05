Cüzdanında 100 TL olana gram altın: Ünlü ekonomist gizli yöntemi verdi

Altın oldukça hareketli bir haftadan geçti. Başta ABD Merkez Bankası FED olmak üzere büyük bankalar piyasaya yeniden giriş yaparken bir haber
daha geldi. FED’in faiz oranlarını beklendiği gibi 25 baz puana indirme kararı ve Başkan Powell'ın basın toplantısında "güvercin" olarak görülen açıklamaları altın fiyatlarını yükseltti. Ancak dün açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerinin ardından altın fiyatları sert düşüş yaşadı.
POWELL KONUŞTU ALTIN ZİRVEYE ÇIKTI
Powell bu yıl faiz indirimi beklemediklerini söylese de, Fed'in bu yılın ikinci yarısında faiz indirimine gideceği beklentisiyle piyasadaki alımlar altını Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine gönderdi. Ons altın 1.972 dolar sınırının üzerine çıktı.
1969'DAN BERİ İLK
Haftanın son iş gününde Amerika'dan bir haber daha geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ocak 2023'te tarım dışı bordro sayısı 517 bin oldu. İşsizlik oranı tahmin edilen %3,6'dan %3,4'e düştü. Bu, Mayıs 1969'dan bu yana en düşük işsizlik oranı oldu. Raporun ardından altının onsu 1.877 dolara gerileyerek 2022 Haziran başından bu yana en düşük seviyeyi gördü.
GRAM ALTIN ZİRVEDEN DÖNDÜ
1184 liranın üzerinde tarihi rekor seviyeye ulaşarak son günlerde ons altını geride bırakarak geriledi. Altının gram fiyatı 9 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye indi.
“HALÂ ÇOK CAZİP DURUMDA”
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Turgut, “Doların global anlamdaki değer kaybının yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Faiz artırım sürecinin de sonuna geliyoruz. Tüm bunlar altının şu anda çok cazip olduğunu bize gösterir. Altın fiyatları bundan 2-3 ay önce 1700 dolardı. Şimdi 1900 dolar seviyelerinde. Aslında yüzde 15’lik dolar bazında prim var global piyasalarda” dedi.
“YÜZDE 4 DAHA YÜKSELEBİLİR”
Doç. Dr. Murat Turgut, “Bu da aşağı yukarı şimdiki seviyelerden yüzde 4’lük yukarı yükselişe tekabül eder. Yani altında dolar sabit kalsa bile yüzde 4’lük yükseliş görebiliriz” ifadelerine yer verdi.
ALTIN İTHALATI YÜZDE 733 ARTTI
2022 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam 148 ton altın alarak bu alanda dünya birincisi oldu. Ocak ayında Türkiye'nin dış ticaret açığı 14,3 milyar dolar ile rekor seviyeye yükselirken, en dikkat çekici nokta altın ithalatı oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konuyla ilgili olarak, “Son dönemde altın ithalatındaki yükseliş de ithalatımızda yaşanan artışta etkili olmuştur. Ocak ayında toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 733 artarak 5,1 milyar dolara yükselmiştir" ifadesini kullandı.
YATIRIMCILARA ALTIN SERTİFİKASI ÖNERİSİ
Merkez Bankası'nın altın ithalatını belirten Doç. Dr. Turgut, “Eğer biz fiziki altın talebi yerine Borsa İstanbul’da işlem gören altın sertifikasını talep edersek bu ithalat kalemini azaltmış oluruz. Bunun da cari açığa çok ciddi bir yansıması olur. Ülke olarak hep beraber kazanmış oluruz. Bu yüzden yatırımcılara tavsiyem altın yatırımlarını altın sertifikası üzerine yapmaları. Çünkü altın sertifikasının altından bir farkı yok. Gram altından farklı değil. Yatırımcının bu alternatifi değerlendirmesinde ciddi fayda var. Artık cebinde 100 lirası olan bile Borsa İstanbul’dan altın sertifikası alabiliyor” dedi.