Cüzdanında 300-500 TL'si olan bile yapabilir! İslam Memiş büyük kazandıracak gizli sırrı verdi: Herkes akın akın ondan alacak!

İslam Memiş, piyasaların son durumunu değerlendirerek,













Yatırımcılar tarafından sıkı bir şekilde takip edilen bir Altın ve Para Piyasaları Uzmanıdır ve piyasalardaki son durumu değerlendirmek için konuştu.Altın fiyatlarındaki düşüşleri analiz eden Memiş, "Bu yıl için işi bitirmeli" diyerek, belirli bir seviyeyi görünce yeni yol haritasını açıkladı. Yatırımcılar, bu hamleyle kendi paralarına para katabilirler. İslam Memiş'in açıklamaları, özellikle dikkat çekti.Türkiye için seçimlerin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.FED'den gelen açıklamaların etkisinin büyük olduğunu belirten Memiş, ekonomik sürecin çift şeritli bir yoldan ilerleyeceğini ifade etti. Memiş'e göre, Türkiye'nin iç ve dış piyasaları ayrı ayrı takip edilmesi gerekiyor. Piyasalar için bu hafta, emtia fiyatlarında yükseliş, dolarda ise gerileme öngörülüyordu, ancak Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasaları ters köşeye yatırdı. Dolar endeksi yükselirken, paritelerde ve emtia fiyatlarında düşüşler yaşandı. İslam Memiş, Fed'in yeni bir politika belirlediğini düşünüyor ve faiz artırım politikasında bir değişiklik olmadığını, Nisan ve Mayıs'ta 2 kez faiz artırımı yapılacağını ancak Haziran ayında kendilerini kenara çekeceklerini söylüyor. Ancak, Memiş'in izlenimine göre, Fed söylemleriyle piyasayı yönlendiren bir politika izleyecektir. İslam Memiş'in değerlendirmelerine göre, FED'in politikaları altın ve gümüş fiyatlarını derinden etkileyebilir.Ancak enflasyonda büyük bir düşüş beklenmemekte ve belirsizliklerin devam ettiği bir dönemdeyiz. Jeopolitik riskler ve yaz aylarında gıda fiyatları ve kuraklıkla ilgili endişeler de fiyatlamalarda rol oynayabilir. Fed'in işi kolay değil ve küresel ekonomilerde işlerin pek de istenildiği gibi gitmediği görülüyor. İslam Memiş, dolar ve endekslerde yükseliş öngörmekte ancak aşırı güçlü bir doların ne Fed'in ne de diğer merkez bankalarının işine gelmeyeceğini belirtiyor.Haziran'a kadar Fed odaklı bir süreç geçirileceği, ancak yaz aylarında enflasyonda büyük bir düşüş beklenmediği tahmin ediliyor. İslam Memiş'in değerlendirmelerine göre, belirsizliklerin hakim olduğu bir ortamda Türkiye'de dolar kurundaki yükselişlerin devam edebileceği söylenebilir. Deprem maliyetinin de etkisiyle dolar kurunun yüksek kalması, enflasyonist ortamla mücadeleyi zayıflatırken, haziran sonrasında kur atakları ve düşmeyen bir enflasyonla karşı karşıya kalınabileceği belirtiliyor. İhracatın genellikle euro ile yapıldığı göz önüne alındığında, doların yükselmesinin euro düşerken olumsuz etkisi de olabilir. Ancak piyasaların belirsizliğinden dolayı kesin bir tahmin yapmak mümkün değil. İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşün yatırımcılar için bir fırsat olduğunu belirtiyor ve "Bu fırsatı kaçırmayın" diyor. Yatırım aracı olarak en karlı seçeneği açıklarken, "O seviyeyi görünce bu yıl için işi bitirmeli" ifadesini kullanıyor. Memiş'e göre, altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşler, yatırımcılar için fırsat sunuyor çünkü makas aralığı yüksek olduğu için sert düşüşler yatırımı artırmak için bir fırsat olarak görülebilir. Fiyatın düşmesinin olumlu bir etki yarattığını belirten Memiş, fiyatın yükselmesinin ise yatırımcılar için olumsuz olacağına dikkat çekiyor. Teknik olarak gram altın yatırımcılarının takip etmesi gereken unsurlar hakkında da bilgi veren Memiş, ons altının gram fiyatının nereye gittiğinin önemli olduğunu söylüyor.Ons altının 1814 dolar seviyesinde olduğunu ve destek seviyesinin 1830, direnç seviyesinin ise 1880 dolar olduğunu belirten Memiş, Fed açıklamasına kadar bu bant aralığını takip ettiklerini belirtiyor.Ancak şimdi takip edecekleri destek seviyesinin 1780, direnç seviyesinin ise 1830 dolar olduğunu ifade ediyor. Ons altının 1800 dolar seviyesinin altına inmesi durumunda, bu yıl için işin bittiğini ve 2000 dolar seviyesinin yıl sonucu için beklentilerinin halen devam ettiğini söylüyor. Altın ve dolar arasındaki baskının gerçek fiyatı göstermediğini düşünen Memiş, baskının kalktığında gerçek değeri görebileceklerini belirtiyor ve altın almak isteyenlere "Bedava" diyerek alış yapmalarını öneriyor.