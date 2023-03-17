Cüzdanında Akbank kartı bulunan herkes alacak! Hemen 3 saniyede bu işlemi yapın: 150 TL'niz geri verilecek!







AKBANK 150 TL KAMPANYASI







Son zamanlarda yaşanan yüksek zamlar sebebiyle vatandaşların alışverişlerinde zorlanmaması için bankalar harcama kampanyası yapmaya hız kesmeden devam ediyor. Peki Akbank 150 TL kampanyası nedir? Kimler katılım sağlayabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Akbank tarafından bildirilen haberlere göre market, manav, kasap kategorilerinde yapılan 300 TL ve üzeri her alışveriş için 25 TL, toplam 150 TL chip-para kazanılacak. Akbank tarafından düzenlenen harcama kampanyası 1 Mart ve 31 Mart tarihleri arasında yapılacak. Alışverişlerin tek seferde yapılması gerekiyor.Juzdan, Akbank Mobil ve SMS kaydı olmayan müşteriler ve Axess, Wings, Free ve ticari kart kullanan müşteriler kampanyaya dahil edilmeyecek. Akbank tarafından düzenlenen kampanyaya katılım sağlamak için 4566 numarasına MARKET yazıp gönderebilir, Juzdan uygulamasından ve Akbank Mobil uygulamasından katılım sağlanabilir. Aynı zamanda Akbank tarafından hediye edilen chip-paralar TL olarak kullanılabilecek.