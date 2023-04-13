Cüzdanında banka kartı olan herkes hemen başvursun! 600 TL'lik bedava alışveriş yapabilecekler: Sadece bunu yapma şartı var!

İş Bankası, Ramazan ayına özel bir kampanya düzenledi. Kampanyaya katılanlar bankamatik kartlarıyla yaptıkları market alışverişlerinde toplamda 600 TL MaxiPuan kazanabiliyorlar. Kampanyaya, Maximum Mobil uygulama veya İşCep üzerinden katılım sağlanabiliyor. Kampanya, 30 Nisan tarihine kadar geçerli olacak. İlk peşin market alışverişi tutarı 400 TL ve üzeri olan müşteriler, farklı günlerde yapacakları 400 TL ve üzeri peşin harcamalarında toplamda 600 TL MaxiPuan kazanacaklar. Kazanılan MaxiPuanlar Maximill olarak kullanılabilecek.
KATILIM NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?
İş Bankası'nın Ramazan kampanyasına katılmak isteyenler, Maximum Mobil veya İşCep uygulamasına girerek "Kampanyalar" bölümünden ilgili kampanyayı seçerek KATIL butonuna tıklamalıdır. Kampanyaya katılım, alışveriş öncesi veya sonrasında yapılabilir.
KAMPANYA KOŞULLARI NELERDİR?
İş Bankası, Ramazan'a özel gıda kampanyası düzenliyor. Kampanya, Maximum Kart, Bireysel kredi Kart ve İş Bankası Bankamatik Kart kullanıcıları için geçerlidir. Ticari Kart ile yapılan harcamalar kabul edilmemektedir. Kazanılan MaxiPuanlar 4 Mayıs tarihinde hesaba yükleniyor ve kullanılmadıkları takdirde 30 Haziran tarihinde geri alınıyor. Kampanya, yalnızca market alışverişi ve Maximill puan harcaması olarak kullanılabilir ve her müşteri en fazla 600 TL MaxiPuan kazanabilir. Kazanılan Maxipuanlar, 31 Mayıs tarihine kadar Maximum Mobil Pazarama uygulaması üzerinden kullanılabiliyor.