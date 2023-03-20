Banka kartları olan vatandaşlar bunu okumalı! 1 hafta içinde işlem yapın, mağdur olmayın! 10 gün içinde işlemde bulunan vatandaşlar nakit indirimi kazanacak! İşte detaylar...
Finans
20 Mart 2023 - 20:15
Cüzdanında banka kartı olanlar dikkat! 7 gün içerisinde işlem yapmanız gerekiyor: Zor durumda kalabilirsiniz
news error21 hafta içerisinde işlem yap, aklını karıştırma! Banka kartı kullanıyorsan bu uyarı canınızı sıkabilir! Finansal ihtiyaçlarını gidermek isteyenler için banka krediler oldukça önemlidir. Yapı Kredi Bankası, müşterilerine sunduğu uygun fiyatlı kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor. Son dönemde artan nakit ihtiyacı nedeniyle Yapı Kredi Bankası müşterilerine bir uyarıda bulundu. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…
Finans
20 Mart 2023 - 20:15