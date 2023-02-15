Finans
15 Şubat 2023 - 09:30

Cüzdanında Bankkart'ı olanlar hemen bunu yapsın! Kullanır kullanmaz 250 TL para iadesi yapılacak! Son tarih...

Ziraat Bankası, Şubat ayı için müşterilerine 250 TL hediye sunduğu yeni bir kampanya duyurdu.

Finans
15 Şubat 2023 - 09:30
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Cüzdanında Bankkart'ı olanlar hemen bunu yapsın! Kullanır kullanmaz 250 TL para iadesi yapılacak! Son tarih...
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Ziraat Bankası, Şubat ayı için müşterilerine 250 TL hediye sunduğu yeni bir kampanya duyurdu. 

Ziraat Bankası, Şubat'ta  Bankkartlı müşterilerine özel, harcamaları karşılığında toplam 250 TL değerinde Bankkart Lira hediye ettiği kampanyasını duyurdu. Kampanyanın detayları da bankanın internet sitesinde duyuruldu. Ancak, katılım şartlarının genel olarak belirtildiği sitede özel hüküm ve koşulları belirtilmemiş. Detaylı bilgi için müşteri hizmetleriyle iletişime geçmek gerekli gibi görünüyor.


250 TL Bankkart Lira Hediye



 "Şubat boyunca 500 TL ve üzeri her alışverişe 50 TL, toplamda 250 TL Bankkart Lira" açıklamasında bulunan Ziraat Bankası, Bankkart sahiplerine 250 TL değerinde Bankkart Lira hediye edeceğini de duyurdu. Kampanya, 28 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

Banka yaptığı açıklamada; ''Bankkart'ınız ile anlaşmalı giyim, aksesuar, kuyum, saat, çiçek ve kozmetik üye işyerlerimizde tek seferde yapacağınız her 500 TL ve üzeri alışverişinize 50 TL toplamda 250 TL Bankkart Lira verilecektir.'' dedi.  

 

bankkart lira


Kampanya ile İlgili Detaylar

Kampanyaya, Bankkart Mobil ile bankkart.com.tr'den veya SUBAT250 yazıp 4757'ye SMS göndererek katılım sağlanmalı,

Kampanyadan yararlanabilmek için alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılınmış olmalı,

Bankkart'ın kredi kartı veya banka kartı özellikleri ile işlemler yapılmalı,

 

Önemli;

Aynı gün aynı işyerinden yapılan işlemlerden sadece ilki kampanyaya dahil olacak.

Bir müşterinin kampanyadan kazanabileceği en fazla Bankkart Lira tutarı 250 TL.

Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iade edilmesi durumunda kazanılan Bankkart Liraları geri alınacak.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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