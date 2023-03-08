Finans
08 Mart 2023 - 00:30

Cüzdanında Bankkart'ı olanlara müjde! Bir SMS ile 100 TL hediye edilecek

Bankaların vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için düzenlediği kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Peki Ziraat Bankası Bankkart Lira kampanya şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
08 Mart 2023 - 00:30
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Cüzdanında Bankkart'ı olanlara müjde! Bir SMS ile 100 TL hediye edilecek
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Bankaların düzenlediği alışveriş kampanyaları hız kesmeden devam ederken yeni bir haber de Ziraat Bankası'ndan geldi. Peki bankanın kampanya detayları nedir? Başvuru şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI HARCAMA KAMPANYASI

Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuruya göre tek seferde QR ile yapılan 100 TL ve üzeri alışverişler için 10 TL, toplam 100 TL kazanma şansı olacak. Kampanya 1 Mart ve 31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyadan faydalanmak için öncesinde katılım sağlanması gerekiyor. Aynı gün aynı iş yerinden yapılan alışverişlerden sadece bir tanesi dahil olacak. QR ödemeler taksitli ve peşin olması halinde kabul edilecek. 



Ziraat Bankası Bankkart Kampanyası

QR ödeme yapmak için bunu görevliye söylemek ve mobil uygulamada Ödemeler kısmında POS ekranında bulunan kısma QR kodun okutulması gerekiyor. Kampanyadan bir müşteri en fazla 100 TL kazanabilecek. Kampanyaya sadece Bireysel Bankkart dahil olacak, Bankkart Başak, Bankkart Business, Bankkart Ücretsiz ürünler kampanya kapsamında olmayacak. Kampanya süresince kazanılan Bankkart Liralar müşterilerin kartlarına anında yatacak. Bankkart Lira kullanımı, iptal işlemi, iade işlemi kampanyaya dahil edilmeyecek. Aynı zamanda karta para yükleme işlemleri de kampanya kapsamında değerlendirilmeyecek. Kampanya döneminde yapılan alışveriş iade edilirse verilen Bankkart Lira geri alınacak, eğer kişi Bankkart Lirayı harcadıysa harcanan tutar borç olarak karta yansıtılacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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